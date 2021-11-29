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Магазин «Пятёрочка» в 15-м микрорайоне обокрали в ночь с субботы на воскресенье. Внутрь злоумышленник проник через стеклянную дверь запасного выхода.
В торговом зале он набрал алкогольной продукции на общую сумму 8952 рубля 49 копеек и скрылся. Действовал в промежуток между четырьмя и пятью утра 28 ноября.
Обнаружив повреждённую дверь и кражу товара, сотрудники магазина обратились в полицию для розыска ночного вора и принятия к нему мер.
Следователь возбудил уголовное дело по статье 158, сообщила пресс-служба УВД по Зеленограду. За кражу с незаконным проникновением в помещение предусмотрено наказание от штрафа до 200 тысяч рублей до лишения свободы на пять лет.
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