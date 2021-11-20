«Большая просьба предпринять что-то по этим недостаткам. Идут пожилые люди, цепляются друг за друга, чтобы не упасть на плитке, шагают в лужу, чтобы не упасть в неё с горки. На досках моста стоит вода, ступеньки облеплены снегом, но про мост писать бесполезно, все уже поняли», — написала она и в префектуру.

Ощутимые осадки начались ещё накануне. К вечеру дождь постепенно превращался в мелкую снежную крупу, а ночью перешёл в снегопад. Утром выпавший снег начал таять, но осадки продолжаются.

Они ожидаются и всю следующую неделю при той же околонулевой температуре и, соответственно, с таким же результатом.

Ранее на неоднократные обращения «Зеленоград.ру» префектура и РЖД отвечали, что проводится ежедневный осмотр временного пешеходного моста и подходов к нему и что по мере необходимости их будут обрабатывать антискользящими реагентами. Однако до сих пор, по наблюдениям горожан, это происходит минимум с запозданием и в недостаточном объёме.