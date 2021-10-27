Бесплатный сервис «Вывоз ненужных вещей» запустила мэрия 27.10.2021 ZELENOGRAD.RU

На портале mos.ru в тестовом режиме начал работать сервис «Вывоз ненужных вещей». Благодаря ему москвичи могут заказать бесплатный вывоз стиральных и посудомоечных машин, газовых и электрических плит, холодильников, автомобилей, чугунных ванн, железных дверей и аккумуляторов, даже если в их доме нет лифта. Вскоре в список объектов для вывоза добавят тяжелую мебель, матрасы и другие крупногабаритные вещи. Заявку может оформить совершеннолетний зарегистрированный пользователь портала мос.ру.

Демонтаж плит, ванн, дверей и аккумуляторов сервисом не предусмотрен. «Всего в одной заявке может быть до 20 предметов. Сам процесс вывоза может занять около 30 минут», — уточняет мэрия. Упаковывать вещи самому не нужно.

«Если нужно будет вывезти автомобиль, у заявителя проверят документы о том, что он является владельцем», — указано на сайте мэра Москвы.

Чтобы воспользоваться сервисом, на mos.ru нужно открыть раздел «Услуги», выбрать категорию «Жилье, ЖКУ, двор», открыть тему «ЖКУ» и найти в перечне онлайн-инструментов «Вывоз ненужных вещей». В заявке нужно указать адрес, дату и время вывоза, выбрать из списка объекты, от которых вы хотите избавиться, и указать их количество. Также необходимо указать, есть ли в доме лифт и, если есть, какого он типа — грузовой или пассажирский.

Отменить сделанную заявку или добавить объект для вывоза можно по телефону 8-495-222-30-00.

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Сервис «Вывоз ненужных вещей» разработан совместно с департаментом жилищно-коммунального хозяйства, департаментом информационных технологий и государственным учреждением «Новые технологии управления». Сейчас саму услугу оказывает, судя по всему, оказывает сервис uberi.pro. Но к нему могут присоединится коммерческие организации и индивидуальные предприниматели Москвы.

«У жителей часто возникают трудности с вывозом такого мусора. Сейчас эти вещи и технику можно оставить только в специальных контейнерах, но они установлены не во всех дворах, а некоторые предметы вынести без помощи сложно, особенно если в доме нет лифта. Появление нового городского сервиса поможет решить эту проблему» , — добавили в мэрии.

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Метки:
вывоз и утилизация мусора, раздельный сбор отходов, услуги
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