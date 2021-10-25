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Десятки машин разбились на эстакадах вечером из-за гололёда. Коммунальщики заявили, что готовы обработать дороги, но было поздно 25.10.2021 ZELENOGRAD.RU

Массовые дорожно-транспортные происшествия парализовали движение на городских дорогах, которые вечером в воскресенье превратились после дождя в каток. Особенно сложная ситуация сложилась на эстакадах.

По несколько аварий в обе стороны: одни машины заканчивали свой путь в отбойниках, другие выстраивались в «паровозики» — разбились десятки автомобилей, автобусы высаживали пассажиров прямо посреди путепроводов.

На «старом» мосту в итоге сотрудники ГИБДД и вовсе перекрыли движение из-за массовых аварий. Коммунальщики сообщили о своей готовности обрабатывать сложные участки дорог антигололёдными реагентами только около 20 часов — было уже поздно.

Около пяти часов вечера ЦОДД порекомендовал водителям быть осторожными на дорогах из-за возможных заморозков.

«Ночью в Москве ожидаются первые заморозки. Столбики термометров покажут минус 1-3 градуса, на дорогах может образоваться гололедица. ЦОДД советует водителям отказаться от поездок на личных автомобилях в ночное и утреннее время и при необходимости пользоваться городским транспортом. Если сели за руль, то держите дистанцию и избегайте резких маневров», — цитирует сообщение агентство «Москва».

В девятом часу вечера комплекс городского хозяйства Москвы заявил о своей «боевой» готовности: «По прогнозу синоптиков, сегодня в столице ожидается самая холодная ночь с начала осени — столбики термометров опустятся до минус 2 градусов. Городские службы непрерывно мониторят состояние опасных для движения транспорта участков дорог — мостов, тоннелей, низинных мест, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта. При необходимости в местах образования скользкости проведем первую в этом осенне-зимнем сезоне выборочную противогололедную обработку».

Гололёд случился раньше, чем подготовились водители и коммунальные дорожные службы. Но кое-где, по словам очевидцев, коммунальщики реагировали быстро. «На Фирсановском мосту после страшного ДТП сразу же приехала машина посыпать всё песком, столкнулись около семи автомобилей, авария жуткая…» — написали в инстаграм-сообществе @voditel_zelenograda.

В комментариях к «аварийным» фото и видео много пишут о том, что автовладельцам давно стоило сменить летние шины на зимние. «Каждый год одно и то же! Ну есть же рекомендация переобуваться при среднесуточной температуре +7. Зачем все ждут, пока лёд на дороге не появится?»; «Переобувайтесь вовремя, держите дистанцию побольше и скорость сбавьте — никаких проблем не будет».

Утром ситуация почти не изменилась. Горожане также рассказывают, что видели на дорогах поливальные машины. Вероятно, они проливали дороги жидкими реагентами.

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Метки:
дтп, происшествия, гололед
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