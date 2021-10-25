Около пяти часов вечера ЦОДД порекомендовал водителям быть осторожными на дорогах из-за возможных заморозков.

«Ночью в Москве ожидаются первые заморозки. Столбики термометров покажут минус 1-3 градуса, на дорогах может образоваться гололедица. ЦОДД советует водителям отказаться от поездок на личных автомобилях в ночное и утреннее время и при необходимости пользоваться городским транспортом. Если сели за руль, то держите дистанцию и избегайте резких маневров», — цитирует сообщение агентство «Москва».

В девятом часу вечера комплекс городского хозяйства Москвы заявил о своей «боевой» готовности: «По прогнозу синоптиков, сегодня в столице ожидается самая холодная ночь с начала осени — столбики термометров опустятся до минус 2 градусов. Городские службы непрерывно мониторят состояние опасных для движения транспорта участков дорог — мостов, тоннелей, низинных мест, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта. При необходимости в местах образования скользкости проведем первую в этом осенне-зимнем сезоне выборочную противогололедную обработку».

Гололёд случился раньше, чем подготовились водители и коммунальные дорожные службы. Но кое-где, по словам очевидцев, коммунальщики реагировали быстро. «На Фирсановском мосту после страшного ДТП сразу же приехала машина посыпать всё песком, столкнулись около семи автомобилей, авария жуткая…» — написали в инстаграм-сообществе @voditel_zelenograda.