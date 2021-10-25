Вакцинироваться от гриппа и коронавируса теперь можно одновременно, сообщил Минздрав России. Или не ждать месяц после одной прививки, чтобы сделать другую.

«Взаимодействие „Спутника V“ с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин при их одновременном введении. При одновременной вакцинации от ковида и гриппа препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо» , — сказано в сообщении ведомства.

Возможность сделать прививку от двух вирусов одновременно должна стать стать дополнительным стимулом для участия в вакцинации, считают в Минздраве.

Ранее одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса одобрила ВОЗ.

Пока на вакцинацию от гриппа и коронавируса можно записаться только по отдельности.