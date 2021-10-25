Вакцинироваться от гриппа и коронавируса теперь можно одновременно, сообщил Минздрав России. Или не ждать месяц после одной прививки, чтобы сделать другую.
«Взаимодействие „Спутника V“ с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин при их одновременном введении. При одновременной вакцинации от ковида и гриппа препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо» , — сказано в сообщении ведомства.
Возможность сделать прививку от двух вирусов одновременно должна стать стать дополнительным стимулом для участия в вакцинации, считают в Минздраве.
Ранее одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса одобрила ВОЗ.
Пока на вакцинацию от гриппа и коронавируса можно записаться только по отдельности.
Сделать прививку в мобильном пункте может любой желающий старше 18 лет вне зависимости от места регистрации. С собой нужно взять только паспорт, письменное согласие на прививку оформляется на месте. Перед процедурой врач осмотрит вас и определит возможные противопоказания (например, беременным и детям можно вакцинироваться только в поликлиниках). После прививки вам дадут сертификат и устные рекомендации. Вся процедура занимает 10-15 минут.
Жителям Зеленограда удобно сделать прививку в четырех точках:
- возле станции Крюково — на Привокзальной площади, под эстакадой
- возле станции метро «Речной вокзал»
- возле станции метро «Петровско-Разумовская»
- возле станции метро «Тушинская»
Все пункты работают ежедневно. В будни с 8 до 20 часов, в субботу с 9 до 18 часов, в воскресенье с 9 до 16 часов. Как долго будут работать мобильные пункты, не уточняется.
Привиться в поликлиниках без предварительной записи можно по такому графику:
- по будням — с 8 до 20 часов
- по субботам с 9 до 18 часов
- по воскресеньям с 9 до 16 часов
Вакцинация для детей также доступна в поликлинике. Для этого нужно записаться к участковому педиатру, он осмотрит ребенка, прояснит возможные противопоказания и после этого даст направление на прививку.
Телефоны для записи в детскую поликлинику:
- корпус 225А — 8-499-735-83-26
- корпус 348А — 8-499-735-04-86
- корпус 805 — 8-495-021-56-58
- корпус 1513 — 8-499-717-84-23
В Зеленограде записаться на вакцинацию от коронавируса можно на порталах mos.ru и emias.info, в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «Емиас.Инфо», в информационных киосках городских поликлиник и по телефонам:
- корпус 1460 — 8-499-738-36-60
- корпус 2042 — 8-499-210-33-43
- Каштановая аллея, дом 2, строение 7 — 8 962-940-98-84
На эту неделю записи уже нет.
В Зеленопраке по выходным работает пункт вакцинации. Сделать прививку можно как по записи через портал госуслуг, так и в порядке живой очереди. Чтобы записаться на портале «Госуслуги» нужно:
- Выбрать «Все услуги».
- «Запись на вакцинацию от COVID-19».
- Записаться.
- Выбираем регион Московская область.
- Далее.
- На карте выбрать отделение — Андреевская ГП (ГБУЗ МО «Солнечногорская областная больница»).
- Далее кабинет для записи — ТРЦ «Зеленопарк».
- Выбрать дату и время.
В этом пункте запись есть на любой выходной.