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Минздрав разрешил одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа 25.10.2021 ZELENOGRAD.RU

Вакцинироваться от гриппа и коронавируса теперь можно одновременно, сообщил Минздрав России. Или не ждать месяц после одной прививки, чтобы сделать другую.

«Взаимодействие „Спутника V“ с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин при их одновременном введении. При одновременной вакцинации от ковида и гриппа препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо» , — сказано в сообщении ведомства.

Возможность сделать прививку от двух вирусов одновременно должна стать стать дополнительным стимулом для участия в вакцинации, считают в Минздраве.

Ранее одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса одобрила ВОЗ.

Пока на вакцинацию от гриппа и коронавируса можно записаться только по отдельности.

Где сделать прививку от гриппа

Сделать прививку в мобильном пункте может любой желающий старше 18 лет вне зависимости от места регистрации. С собой нужно взять только паспорт, письменное согласие на прививку оформляется на месте. Перед процедурой врач осмотрит вас и определит возможные противопоказания (например, беременным и детям можно вакцинироваться только в поликлиниках). После прививки вам дадут сертификат и устные рекомендации. Вся процедура занимает 10-15 минут.

Жителям Зеленограда удобно сделать прививку в четырех точках:

  • возле станции Крюково — на Привокзальной площади, под эстакадой
  • возле станции метро «Речной вокзал»
  • возле станции метро «Петровско-Разумовская»
  • возле станции метро «Тушинская»

Все пункты работают ежедневно. В будни с 8 до 20 часов, в субботу с 9 до 18 часов, в воскресенье с 9 до 16 часов. Как долго будут работать мобильные пункты, не уточняется.

Привиться в поликлиниках без предварительной записи можно по такому графику:

  • по будням — с 8 до 20 часов
  • по субботам с 9 до 18 часов
  • по воскресеньям с 9 до 16 часов

Вакцинация для детей также доступна в поликлинике. Для этого нужно записаться к участковому педиатру, он осмотрит ребенка, прояснит возможные противопоказания и после этого даст направление на прививку.

Телефоны для записи в детскую поликлинику:

  • корпус 225А — 8-499-735-83-26
  • корпус 348А — 8-499-735-04-86
  • корпус 805 — 8-495-021-56-58
  • корпус 1513 — 8-499-717-84-23

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Где сделать прививку от коронавируса

В Зеленограде записаться на вакцинацию от коронавируса можно на порталах mos.ru и emias.info, в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «Емиас.Инфо», в информационных киосках городских поликлиник и по телефонам:

  • корпус 1460 — 8-499-738-36-60
  • корпус 2042 — 8-499-210-33-43
  • Каштановая аллея, дом 2, строение 7 — 8 962-940-98-84

На эту неделю записи уже нет.

В Зеленопраке по выходным работает пункт вакцинации. Сделать прививку можно как по записи через портал госуслуг, так и в порядке живой очереди. Чтобы записаться на портале «Госуслуги» нужно:

  1. Выбрать «Все услуги».
  2. «Запись на вакцинацию от COVID-19».
  3. Записаться.
  4. Выбираем регион Московская область.
  5. Далее.
  6. На карте выбрать отделение — Андреевская ГП (ГБУЗ МО «Солнечногорская областная больница»).
  7. Далее кабинет для записи — ТРЦ «Зеленопарк».
  8. Выбрать дату и время.

В этом пункте запись есть на любой выходной.

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Метки:
коронавирус, грипп, прививки, вакцина
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