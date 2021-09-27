Вакцинация на мобильном пункте

Сделать прививку в мобильном пункте может любой желающий старше 18 лет вне зависимости от места регистрации. С собой нужно взять только паспорт, письменное согласие на прививку оформляется на месте. Перед процедурой врач осмотрит вас и определит возможные противопоказания (например, беременным и детям можно вакцинироваться только в поликлиниках). После прививки вам дадут сертификат и устные рекомендации. Вся процедура занимает 10-15 минут.

Жителям Зеленограда удобно сделать прививку в четырех точках:

возле станции Крюково — на Привокзальной площади, под эстакадой

возле станции метро «Речной вокзал»

возле станции метро «Петровско-Разумовская»

возле станции метро «Тушинская»

В мобильных пунктах прививают препаратами «Гриппол плюс» и «Ультрикс Квадри», сообщили в департаменте здравоохранения. Если на момент вашего посещения есть несколько препаратов и у вас нет противопоказаний для выбранной вакцины, вы можете выбрать, чем прививаться.

Все пункты работают ежедневно. В будни с 8 до 20 часов, в субботу с 9 до 18 часов, в воскресенье с 9 до 16 часов. Как долго будут работать мобильные пункты, не уточняется.