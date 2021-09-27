В сентябре традиционно начинается прививочная кампания против гриппа. Рассказываем, где в Зеленограде сделать прививку от гриппа и какие вакцины от гриппа используют. Это справочный материал, он будет дополняться.
Сделать прививку в мобильном пункте может любой желающий старше 18 лет вне зависимости от места регистрации. С собой нужно взять только паспорт, письменное согласие на прививку оформляется на месте. Перед процедурой врач осмотрит вас и определит возможные противопоказания (например, беременным и детям можно вакцинироваться только в поликлиниках). После прививки вам дадут сертификат и устные рекомендации. Вся процедура занимает 10-15 минут.
Жителям Зеленограда удобно сделать прививку в четырех точках:
- возле станции Крюково — на Привокзальной площади, под эстакадой
- возле станции метро «Речной вокзал»
- возле станции метро «Петровско-Разумовская»
- возле станции метро «Тушинская»
В мобильных пунктах прививают препаратами «Гриппол плюс» и «Ультрикс Квадри», сообщили в департаменте здравоохранения. Если на момент вашего посещения есть несколько препаратов и у вас нет противопоказаний для выбранной вакцины, вы можете выбрать, чем прививаться.
Все пункты работают ежедневно. В будни с 8 до 20 часов, в субботу с 9 до 18 часов, в воскресенье с 9 до 16 часов. Как долго будут работать мобильные пункты, не уточняется.
Прививку можно также сделать в поликлинике по предварительной записи через участкового врача (или сразу прийти в прививочный кабинет). Специалист осмотрит вас, прояснит возможные противопоказания и после этого даст направление на прививку.
Во взрослых поликлиниках есть вакцины «Совигрипп», «Ультрикс Квадри» и «Гриппол плюс», сообщили в департаменте здравоохранения. Если на момент обращения к врачу есть несколько препаратов и у вас нет противопоказаний для выбранной вакцины, вы можете выбрать, чем прививаться.
Записаться на предварительный осмотр перед в прививкой в поликлинику можно по телефону:
- корпус 1460 — 8-495-011-02-37
- корпус 2042 — 8-499-210-03-33
- Каштановая аллея, дом 2, строение 7 — 8-499-735-44-30
Вакцинация для детей также доступна в поликлинике. Для этого нужно записаться к участковому педиатру, он осмотрит ребенка, прояснит возможные противопоказания и после этого даст направление на прививку.
В детских поликлиниках есть вакцины «Ультрикс квадри», «Гриппол плюс», сообщили в департаменте здравоохранения. Если на момент обращения к врачу есть несколько препаратов и у вас нет противопоказаний для выбранной вакцины, вы можете выбрать, чем прививаться.
В сентябре обычно прививки от гриппа делают также в школах, детсадах, колледжах: в этом случае с родителей должны собрать согласия или отказы на проведение вакцинации. Из некоторых школ есть информацию, что в 2021 году в школах вакцинируют препаратом «Гриппол плюс».
Телефоны для записи в детскую поликлинику:
- корпус 225А — 8-499-735-83-26
- корпус 348А — 8-499-735-04-86
- корпус 805 — 8-495-021-56-58
- корпус 1513 — 8-499-717-84-23
Похоже, вакцинация от гриппа в поликлиниках не прекращается. В департаменте здравоохранения в ответ на запрос «Зеленоград.ру» сообщили, что кампания по вакцинации против гриппа проводится ежегодно «до прохождения иммунизации всеми желающими»: в России сезон вакцинации в принципе не заканчивается, и если на момент обращения в поликлинике есть вакцина, вас привьют и зимой, и весной, и летом.
Прививку рекомендуют сделать до начала сезона заболевания, поскольку требуется около двух недель для начала выработки антител в организме.
Если нет противопоказаний, то лучше сделать. Доказано уменьшение риска заболеть гриппом после вакцинации. Особенно это необходимо тем, кто может быть источником заражения других людей: учителям, врачам, продавцам и т. п.
Кроме того, вакцинирование от гриппа уменьшает риск смерти и осложнений от сердечно-сосудистых заболеваний и является обязательной частью лечения при всех хронических сердечно-сосудистых заболеваниях. В 2021 году получено доказательство получено доказательство возможной пользы вакцинации от гриппа, проведенной в первые три дня после инфаркта миокарда.
Сейчас между прививками от гриппа и от коронавируса рекомендуется соблюдать интервал в один месяц. В ситуации выбора в Минздраве советуют в первую очередь прививаться от коронавируса, так как эта инфекция более опасна.
17 сентября Минздрав РФ сообщил о начале исследований того, насколько безопасны и эффективны будут вакцины от коронавируса и гриппа при совместном введении. При успешных испытаниях сочетание вакцин «поможет избежать наложения заболеваний», считают в министерстве.
Роспотребнадзор планирует в этом году привить от гриппа не менее 60% населения. Особое внимание будет уделено группам риска, а именно, детям, беременным, людям с хроническими заболеваниями, медикам и людям старше 60 лет. В этой категории планируют привить не менее 75% населения.
Такие высокие показатели могут достигаться не только активной кампанией, но и приписками. Так, некоторые наши читатели находили в электронной медкарте прививки от гриппа, которые они не делали. В поликлиниках это объясняли технической ошибкой.
«Зеленоград.ру» просит читателей зайти в свои электронные медкарты и посмотреть, какие прививки там указаны. Если там есть записи о прививках (или других посещениях врача), которые вы не делали, напишите нам об этом: в вотсап или телеграм 8-926-100-81-67, в сообщения инстаграма, вконтакта, фейсбука или на news@zelenograd.ru