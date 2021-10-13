О планах надстроить торговый комплекс и увеличить его площадь примерно на 700 квадратных метров стало известно в июле. Тогда шло согласование проекта. Поскольку площадь здания увеличивается незначительно, общественного обсуждения проекта не планировалось — в отличие от ТРЦ «Иридиум», реконструкцию которого сейчас обсуждают на портале «Активный гражданин». На крыше могут устроить кафе со стеклянной крышей. Но в целом инвестор строительства «Панфиловского» (он же управляет торговым комплексом) — группа «Мавис» — может устроить там и что-то другое. Сейчас в «Мависе» отказались комментировать идущие строительные работы.



Реконструкция не скажется на комфорте посетителей, в частности, на втором этаже в зоне фудкорта и кинотеатра, заверили в ТК «Панфиловский».