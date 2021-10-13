Торговый комплекс «Панфиловский» начали надстраивать. На крыше могут сделать кафе 13.10.2021 ZELENOGRAD.RU

Небольшая реконструкция позволит разместить на крыше здания ТК «Панфиловский» дополнительные площади. Сейчас начались работы на кровле на углу здания. Торговый центр работает в обычном режиме.

О планах надстроить торговый комплекс и увеличить его площадь примерно на 700 квадратных метров стало известно в июле. Тогда шло согласование проекта. Поскольку площадь здания увеличивается незначительно, общественного обсуждения проекта не планировалось — в отличие от ТРЦ «Иридиум», реконструкцию которого сейчас обсуждают на портале «Активный гражданин». На крыше могут устроить кафе со стеклянной крышей. Но в целом инвестор строительства «Панфиловского» (он же управляет торговым комплексом) — группа «Мавис» — может устроить там и что-то другое. Сейчас в «Мависе» отказались комментировать идущие строительные работы.

Реконструкция не скажется на комфорте посетителей, в частности, на втором этаже в зоне фудкорта и кинотеатра, заверили в ТК «Панфиловский».

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Метки:
реконструкция, район матушкино-савёлки, торговые центры, Торговый комплекс "Панфиловский"
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