Конкурс на лучшие названия для трёх новых инженерных корпусов на площадке «Алабушево» объявила особая экономическая зона «Технополис Москва». Поучаствовать в нём, предложив свои идеи, приглашают всех зеленоградцев.
Названия корпусов должны отражать характер производственной деятельности и специфику технико-внедренческой площадки, считают в ОЭЗ. Предложения можно присылать до 20 октября включительно на электронную почту pr@technomoscow.ru. Авторов самых интересных идей ждут подарки с символикой ОЭЗ «Технополис Москва».
Шестиэтажные инженерные лабораторно-производственные корпуса расположены вдоль улицы Конструктора Лукина на территории площадки «Алабушево», их общая площадь — около 30 тысяч кв. метров. Корпуса были построены в 2020 году и введены в строй в начале нынешнего года. Здания оснащены всей современной инфраструктурой, включая пространства для 3D-моделирования и размещения «чистых комнат».
Фасады корпусов оформлены в соответствии с единым дизайн-кодом особой зоны, который базируется на структуре молекулярной кристаллической решетки, перекликающейся с действующим логотипом ОЭЗ «Технополис Москва».
В инженерных корпусах уже разместились более десятка технологических компаний, ставших арендаторами, и более 800 их сотрудников. Первый корпус занял резидент ОЭЗ компания «Элвис», один из ведущих отечественных разработчиков микросхем — компания переехала сюда из зеленоградского технопарка «Элма» и существенно расширила свои мощности. Во втором корпусе локализованы производители медицинских технологий и оборудования. Третий корпус выбрали для размещения резидент ОЭЗ «Дизайн Центр Союз», разработчик инновационных интегральных схем, и другие компании, специализирующиеся на телекоммуникациях, разработке современных материалов, цифровых технологий и устройств.
Всего на площадке «Алабушево», по данным ОЭЗ «Технополис Москва», локализованы порядка 50 компаний, почти 30 из них — резиденты особой экономической зоны.
По соседству с первыми тремя инженерными корпусами будут построены еще два — четвертый и пятый. Ожидается, что они будут возведены до конца 2022 года.