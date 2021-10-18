Шестиэтажные инженерные лабораторно-производственные корпуса расположены вдоль улицы Конструктора Лукина на территории площадки «Алабушево», их общая площадь — около 30 тысяч кв. метров. Корпуса были построены в 2020 году и введены в строй в начале нынешнего года. Здания оснащены всей современной инфраструктурой, включая пространства для 3D-моделирования и размещения «чистых комнат».

Фасады корпусов оформлены в соответствии с единым дизайн-кодом особой зоны, который базируется на структуре молекулярной кристаллической решетки, перекликающейся с действующим логотипом ОЭЗ «Технополис Москва».

В инженерных корпусах уже разместились более десятка технологических компаний, ставших арендаторами, и более 800 их сотрудников. Первый корпус занял резидент ОЭЗ компания «Элвис», один из ведущих отечественных разработчиков микросхем — компания переехала сюда из зеленоградского технопарка «Элма» и существенно расширила свои мощности. Во втором корпусе локализованы производители медицинских технологий и оборудования. Третий корпус выбрали для размещения резидент ОЭЗ «Дизайн Центр Союз», разработчик инновационных интегральных схем, и другие компании, специализирующиеся на телекоммуникациях, разработке современных материалов, цифровых технологий и устройств.