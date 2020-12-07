Технополис «Москва» проводит конкурс на лучшие названия для четырех улиц в Зеленограде. Названия должны быть связаны с инновациями 07.12.2020 ZELENOGRAD.RU

Особая экономическая зона «Технополис Москва» проводит конкурс на лучшие названия для четырех улиц площадки в Алабушево. Свои идеи нужно написать в комментарии на странице ОЭЗ в фейсбуке, победителей выберут по наибольшему числу лайков.

По условиям конкурса, названия улиц должны быть связаны с инновациями, Зеленоградом или Алабушево. За первое место обещают фирменную футболку «Технополис Москва», за второе — чехол на чемодан, за третье — эко-сумку. Конкурс продлится до 10 декабря включительно. Итоги подведут на следующий день.

В 2017 году, к 60-летию Зеленограда, префектура предлагала дать четырем безымянным проездам в Алабушево имена первых руководителей и директоров научно-промышленных организаций, «внесших значительный вклад в становление и развитие города»: Федора Лукина, первого директора Центра микроэлектроники (в итоге такая улица уже есть); Андрея Малинина, основателя школы материаловедения; Владимира Сергеева, первого директора НИИ Точной технологии, ныне — ОАО «Ангстрем»; Давлета Юдицкого, одного из создателей советской ЭВМ; Леонида Преснухина, первого ректора МИЭТа.

В Москве есть свой порядок переименования улиц, этим занимается специальная Городская межведомственная комиссия по наименованию. Предложения о переименовании улицы, станции метро или целого города туда может подать любой человек, все варианты, помимо представителей исполнительной власти, обсуждают москвоведы, историки, лингвисты и другие специалисты. Если обсуждаемая улица находится в обжитом микрорайоне, должны проводиться общественные обсуждения с жителями. Если комиссия утверждает предлагаемое название, готовится постановление правительства Москвы. Таким образом, выбор вариантов-победителей для улиц в Алабушево в комментариях не означает автоматически, что именно так эти улицы и назовут.

Читайте также
Как люди и компании заселяют самую большую промзону Зеленограда. Репортаж из Алабушево
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
особая экономическая зона, промзона алабушево
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Открыли каток в 16 микрорайоне: читайте в гиде по зеленоградским каткам Гид
Из-за аварии на мосту Фирсановское шоссе перекрыли в обе стороны Новости
Технополис «Москва» проводит конкурс на лучшие названия для четырех улиц в Зеленограде. Названия должны быть связаны с инновациями Новости
Кинотеатр в «Иридиуме» начал сдавать залы в аренду. Можно смотреть фильмы из репертуара или показывать свои Новости
Умер глава управы Силино Александр Журба Новости
Каток на площади Юности открылся. Читайте гид по зеленоградским каткам Гид
«Пятерочка» проводит розыгрыш призов за покупки от 555 рублей. Главный приз — квартира в Зеленограде Новости
Нотариусам в Москве разрешили работать по гибкому графику. Зачем это нужно и что изменится в Зеленограде? Новости
В Москве стартовала вакцинация от ковида для врачей, учителей и соцработников. Что делать тем, кто переболел? Можно ли отказаться от прививки? Новости
Больше двух километров тропинок в лесу 9 микрорайона укрепили щебнем и гравием Новости
Новая «Кофейня» открылась в 20 микрорайоне. Она специализируется на горячих венских вафлях Новости
Проезд в коммерческой маршрутке, идущей от Алабушево через Зеленоград к метро «Пятницкое шоссе», теперь можно оплатить картой «Тройка» Новости
В колонии Зеленограда открыли первый в Москве участок для осужденных к принудительным работам. Там содержатся люди, работающие в городе Новости
История деревни Назарьево — глава 1: за что Иван Грозный «репрессировал» её хозяев, как крестьяне стали свободными крепостными и как воевали с отрядом французов в 1812 году Истории
На территории «Микрона» открылось кафе бизнес-ланчей Piulunch. Для сотрудников — специальные цены Новости
Дистанционное обучение 6-11 классов продлено до конца второй четверти Новости
Пешеходный мост обрушился на станции Новоподрезково. Из-за этого задерживались электрички Новости
Достроен надземный переход через Савелкинский проезд между «Флейтой» и префектурой. Но ходить по нему пока нельзя — рассказываем, почему Новости
Реконструкцию моста на пересечении Ленинградского и Международного шоссе отложили. Сейчас на это нет денег Новости
Мэрия оплатит такси для врачей и медсестер. Они вынуждены ходить пешком из-за нехватки служебного транспорта Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру