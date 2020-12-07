Особая экономическая зона «Технополис Москва» проводит конкурс на лучшие названия для четырех улиц площадки в Алабушево. Свои идеи нужно написать в комментарии на странице ОЭЗ в фейсбуке, победителей выберут по наибольшему числу лайков.

По условиям конкурса, названия улиц должны быть связаны с инновациями, Зеленоградом или Алабушево. За первое место обещают фирменную футболку «Технополис Москва», за второе — чехол на чемодан, за третье — эко-сумку. Конкурс продлится до 10 декабря включительно. Итоги подведут на следующий день.

В 2017 году, к 60-летию Зеленограда, префектура предлагала дать четырем безымянным проездам в Алабушево имена первых руководителей и директоров научно-промышленных организаций, «внесших значительный вклад в становление и развитие города»: Федора Лукина, первого директора Центра микроэлектроники (в итоге такая улица уже есть); Андрея Малинина, основателя школы материаловедения; Владимира Сергеева, первого директора НИИ Точной технологии, ныне — ОАО «Ангстрем»; Давлета Юдицкого, одного из создателей советской ЭВМ; Леонида Преснухина, первого ректора МИЭТа.

В Москве есть свой порядок переименования улиц, этим занимается специальная Городская межведомственная комиссия по наименованию. Предложения о переименовании улицы, станции метро или целого города туда может подать любой человек, все варианты, помимо представителей исполнительной власти, обсуждают москвоведы, историки, лингвисты и другие специалисты. Если обсуждаемая улица находится в обжитом микрорайоне, должны проводиться общественные обсуждения с жителями. Если комиссия утверждает предлагаемое название, готовится постановление правительства Москвы. Таким образом, выбор вариантов-победителей для улиц в Алабушево в комментариях не означает автоматически, что именно так эти улицы и назовут.