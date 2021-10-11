На сайте и в мобильном приложении «Яндекс. Карты» теперь можно отслеживать движение автобусов Крюково — «Зеленопарк» и Голубое — «Зеленопарк». Раньше коммерческие маршруты там не отображались. Автобусы из Крюково в «Леруа Мерлен» отмечены в карте на остановках, но их движения не видно.

Раньше можно было отслеживать передвижение только рейсовых автобусов. Коммерческие автобусы «Зеленопарка» обозначены на картах разным цветом: идущая из Крюково — зелёным (как все автобусы), идущая из Голубого — фиолетовым (как маршрутка). Оба ходят с интервалом в 20 минут.