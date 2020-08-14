Перевозчик отменил маршрутку из Зеленограда в Шереметьево
С 14 августа снова начали курсировать автобусы между деревней Голубое и ТРЦ «Зеленопарк». Из Голубого первый автобус отправляется в 08:30, последний из Ржавок — в 22:30. Интервал движения — 30-35 минут.
Маршрут будет проходить через Зеленоград по остановкам «Дворец единоборств» и «Школа искусств», «Центр занятости», «Детская поликлиника», «Корпус 1538», «Районный суд», «Крюковская эстакада», «1-й микрорайон».
Зеленопарк
Маршрут «ТРЦ Зеленопарк — Крюково» возобновили 25 июня, когда разрешили открыть торговые центры. Он ездит по обычному расписанию: отправление от Крюково — ежедневно с 08:00 до 21:20, интервал движения 20-25 минут. Отправление от ТРЦ Зеленопарк — ежедневно с 08:40 до 23:00, интервал движения 20-25 минут.
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