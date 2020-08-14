С 14 августа снова начали курсировать автобусы между деревней Голубое и ТРЦ «Зеленопарк». Из Голубого первый автобус отправляется в 08:30, последний из Ржавок — в 22:30. Интервал движения — 30-35 минут.

Маршрут будет проходить через Зеленоград по остановкам «Дворец единоборств» и «Школа искусств», «Центр занятости», «Детская поликлиника», «Корпус 1538», «Районный суд», «Крюковская эстакада», «1-й микрорайон».