Маршрут Голубое — Зеленопарк возобновил работу 14.08.2020 ZELENOGRAD.RU

С 14 августа снова начали курсировать автобусы между деревней Голубое и ТРЦ «Зеленопарк». Из Голубого первый автобус отправляется в 08:30, последний из Ржавок — в 22:30. Интервал движения — 30-35 минут.

Маршрут будет проходить через Зеленоград по остановкам «Дворец единоборств» и «Школа искусств», «Центр занятости», «Детская поликлиника», «Корпус 1538», «Районный суд», «Крюковская эстакада», «1-й микрорайон».

Маршрут «ТРЦ Зеленопарк — Крюково» возобновили 25 июня, когда разрешили открыть торговые центры. Он ездит по обычному расписанию: отправление от Крюково — ежедневно с 08:00 до 21:20, интервал движения 20-25 минут. Отправление от ТРЦ Зеленопарк — ежедневно с 08:40 до 23:00, интервал движения 20-25 минут.

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Метки:
поселок голубое, Зеленопарк
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