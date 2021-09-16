Клуб друзей «Зеленоград.ру» и сеть кинотеатров «Синема Парк» на этой неделе дарят участникам клуба 12 бесплатных промокодов на поход в кино.
Используя промокод можно бесплатно посетить любой сеанс в «Синема Парк» в течение всего 2021 года. Для получения промокода необходимо быть участником клуба друзей и заполнить форму на этой странице.
Ближайший кинотеатр сети находится в ТРЦ «Зеленопарк».
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