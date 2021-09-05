Торчащая арматура на детской площадке возле школы в посёлке Алабушево едва не стоила жизни 10-летнему Саше. Трагический момент попал на видео.

Мальчишки играли в догонялки, толкались. После толчка Саша не удержался на ногах и упал на металлический обрезок, оставленный рабочими после реконструкции детской площадки.

Приятели попытались поднять Сашу, но в таких случаях этого не надо делать, чтобы не нанести ещё большего вреда и чтобы не открылось кровотечение. Ребёнка с тяжёлыми травмами доставили в больницу. О его нынешнем состоянии пока ничего не известно. О происшествии сообщил вечером в субботу, 4 сентября, телеграм-канал Ateo Breaking.