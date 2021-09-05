Ребёнок упал на арматуру на детской площадке в Алабушево во время игры 05.09.2021 ZELENOGRAD.RU

Торчащая арматура на детской площадке возле школы в посёлке Алабушево едва не стоила жизни 10-летнему Саше. Трагический момент попал на видео.

Мальчишки играли в догонялки, толкались. После толчка Саша не удержался на ногах и упал на металлический обрезок, оставленный рабочими после реконструкции детской площадки.

Приятели попытались поднять Сашу, но в таких случаях этого не надо делать, чтобы не нанести ещё большего вреда и чтобы не открылось кровотечение. Ребёнка с тяжёлыми травмами доставили в больницу. О его нынешнем состоянии пока ничего не известно. О происшествии сообщил вечером в субботу, 4 сентября, телеграм-канал Ateo Breaking.

Это не первый случай травмирования детей на детских площадках. Так, в мае этого года семилетний мальчик сломал руку, играя на площадке у городского пруда. Он уцепился руками за висящий канат и попытался сесть на деревянное сиденье, закреплённое узлом на канате. Не удержался и упал на засыпанное песком металлическое крепление для каната.

Читайте также
Ребёнок сломал руку на детской площадке у городского пруда. Претензии предъявляют «Жилищнику»

А в августе семилетний ребёнок поранился на детской площадке о торчащую из каната проволоку. По правилам, площадки должны постоянно проверять. В частности, необходим регулярный визуальный осмотр, его должны проводить ежедневно. Вероятно, имеется в виду быстрая проверка на наличие очевидных поломок, которые появились за последние сутки. Судя по систематичности происшествий, связанных с неисправностью оборудования, такой осмотр должным образом не проводится.

Читайте также
Как чиновники должны следить за безопасностью детских площадок. Префектура обновила правила

О происшествиях в Зеленограде и окрестностях читайте в специальной рубрике. Подписывайтесь на группы в инстаграме и вконтакте.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
дети, происшествия, алабушево, детские площадки, несчастный случай
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Ребёнок упал на арматуру на детской площадке в Алабушево во время игры Новости
Бесплатный автобус запускают между Крюковской и Привокзальной площадями. Это альтернатива неудобному мосту над железной дорогой Новости
Заработали билетные автоматы у станции Крюково со стороны «старого» города Новости
На Заводской улице запретят обгон — прерывистую разделительную линию заменят на сплошную Новости
В зеленоградские школы пригласят наставников рабочих профессий Партнерский материал
«Двор дома строители несколько лет используют как распивочную». Почему алкомаркету «Винлаб» не место в жилом доме Блоги
Центр компьютерного обучения и дополнительного образования школьникам 3-11 классов. Стань айтишником ещё в школе Реклама
Коллекционные карты «Тройка» может украсить фото зеленоградского парка. Примите участие в голосовании Новости
Проезд в метро обойдется на 10-20 рублей дешевле при оплате картой «Мир» Новости
Дороги к школам и садам в нескольких микрорайонах обезопасят знаками и «лежачими полицейскими». Вот список изменений Новости
Автостудия Kartel Avto на Новокрюковской улице — что внутри? Партнерский материал
Пересадка с автобуса на автобус в течение полутора часов стала бесплатной. Вот как это работает Новости
«В каком же дремучем состоянии находятся знания по оказанию первой медицинской помощи». По следам происшествия в автобусе врач задает неудобные вопросы «Мосгортрансу» Блоги
Запрещается запрещать — как одни чиновники не дали другим запретить парковку возле зеленоградских домов Истории
От удара молнии загорелся дом в Горетовке Новости
Новые скидки для нового учебного года в сети кинотеатров «Синема Парк / Формула Кино» Новости
«Сбегал в кабину, взял гаечный ключ на восемь». Как водитель зеленоградского автобуса помог пассажирке, у которой произошел эпилептический приступ Истории
«Шансы для зеленоградских ребят поступить в МИЭТ значительно повысились». Ответственный секретарь приёмной комиссии Александр Балашов о новых правилах приема Партнерский материал
Островки безопасности нового образца поставят на всех «зебрах» вдоль улицы Юности. Они заменят «лежачих полицейских» Новости
Открылась развязка на Ленинградском шоссе к индустриальному парку Есипово Новости
Хотите свой дом, но не знаете с чего начать — обратитесь к профессионалам из компании «ДачаЗел» Реклама
Приподнятые «зебры» решили делать на зеленоградских улицах Новости
День города — 2021: пока обещают только салют Гид
Рекордное число первоклассников пошло в зеленоградские школы 1 сентября Новости
Для съемок сериала в Зеленограде ищут квартиры с незастеклёнными балконами. Актёру нужно будет перелезть между ними Новости
История Химок: от крошечной деревушки до центра ракетно-космической отрасли Истории
В Зелмедцентре ПЦР-тест 1700 вместо 2500 — акция для тех, кто любит путешествовать Реклама
«Лежачих полицейских» установят во дворах корпусов 14 и 18 микрорайонов из-за интенсивного движения Новости
Детский сад в 9 микрорайоне перепрофилировали в начальную школу Новости
Школа единоборств «Тигры» приглашает детей от 4 лет и взрослых в секции каратэ, ММА и самообороны Партнерский материал
Магазин алкоголя «Винлаб» открылся во «Флейте». Вот что там внутри и какие есть акции Истории
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру