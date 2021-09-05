Торчащая арматура на детской площадке возле школы в посёлке Алабушево едва не стоила жизни 10-летнему Саше. Трагический момент попал на видео.
Мальчишки играли в догонялки, толкались. После толчка Саша не удержался на ногах и упал на металлический обрезок, оставленный рабочими после реконструкции детской площадки.
Приятели попытались поднять Сашу, но в таких случаях этого не надо делать, чтобы не нанести ещё большего вреда и чтобы не открылось кровотечение. Ребёнка с тяжёлыми травмами доставили в больницу. О его нынешнем состоянии пока ничего не известно. О происшествии сообщил вечером в субботу, 4 сентября, телеграм-канал Ateo Breaking.
Это не первый случай травмирования детей на детских площадках. Так, в мае этого года семилетний мальчик сломал руку, играя на площадке у городского пруда. Он уцепился руками за висящий канат и попытался сесть на деревянное сиденье, закреплённое узлом на канате. Не удержался и упал на засыпанное песком металлическое крепление для каната.
А в августе семилетний ребёнок поранился на детской площадке о торчащую из каната проволоку. По правилам, площадки должны постоянно проверять. В частности, необходим регулярный визуальный осмотр, его должны проводить ежедневно. Вероятно, имеется в виду быстрая проверка на наличие очевидных поломок, которые появились за последние сутки. Судя по систематичности происшествий, связанных с неисправностью оборудования, такой осмотр должным образом не проводится.
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