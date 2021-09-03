Как изменится станция Крюково после реконструкции — подробное описание проекта: трехэтажный павильон с эскалаторами, крытые платформы с подогревом и автобусная остановка на эстакаде
Четыре билетопечатающих автомата подключили вечером в четверг, 2 сентября. Их установили ещё на прошлой неделе возле временного пешеходного моста через железную дорогу. К ним уже выстроились очереди.
Когда заработают пригородные кассы — пока неизвестно. Два временных модуля установят рядом с мостом после того, как там снесут рыночные палатки, сообщили «Зеленоград.ру» в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.
Кассы у станции Крюково в «старом» городе закрыли в начале августа из-за реконструкции: начали строить новую платформу взамен снесенной 4-й, новые пути и павильон постоянного надземного перехода. Павильон будущего конкорса построят на месте входа в узкий подземный переход, который сейчас закрыт со стороны «старого» города.
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