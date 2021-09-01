Пересадка с автобуса на автобус в течение полутора часов стала бесплатной. Вот как это работает 01.09.2021 ZELENOGRAD.RU

В течение 90 минут с начала поездки можно бесплатно пересаживаться с одного автобусного городского маршрута на другой, а также на электробус и трамвай. Но для этого надо привязать карту «Тройка» к личному кабинету пассажира в приложении «Метро Москвы» или на сайте метро.

О нововведении с 1 сентября сообщил мэр Сергей Собянин. «Многие люди выбирали пусть более длинный и неудобный, но менее дорогой маршрут. Теперь они смогут сэкономить и время, и деньги. Городской наземный транспорт готов к увеличению пассажиропотока». Речь идет о бесплатных пересадках между автобусными, электробусными и трамвайными маршрутами «Мосгортранса».

До этого момента бесплатной в течение 90 минут была пересадка между метро, МЦК и центральными зонами МЦД. Пересадка между метро, МЦК, МЦД (центральная зона) и наземным транспортом (и наоборот) в течение 90 минут по-прежнему стоит 23 рубля — по тарифу «Кошелек». Вторая пересадка (третья поездка — например, автобус + автобус + метро) — бесплатная. Если между пересадками проходит больше полутора часов — оплачивается полная стоимость поездки (разовая по «Тройке» стоит 42 рубля).

Любопытно, что бесплатная пересадка не касаются автобусов (трамваев, электробусов) того же маршрута, с которого началась поездка, — такая пересадка платная. «Во избежание прохода двух человек по одной карте или бесплатной поездки в обратную сторону», объясняют на сайте метро.

Привязать «Тройку» к личному кабинету пассажира нужно «по техническим требованиям», сообщает метрополитен. После привязки должно пройти 12 часов для подключения бесплатных пересадок. Проблемы с привязкой карты или подключением бесплатных пересадок можно решить по телефону 3210 или в чат-боте приложения «Метро Москвы».

Скачать приложение «Метро Москвы» можно в Google Play, App Store и AppGallery.

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Метки:
автобусы, карта "тройка"
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