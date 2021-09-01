Детский сад в 9 микрорайоне перепрофилировали в начальную школу 01.09.2021 ZELENOGRAD.RU

Без всякой помпы в детском саду школы 853 (корпус 907А), который два года был закрыт на ремонт, открылось подразделение начального образования. В школе сообщили, что детский сад перепрофилирован, и уже 1 сентября там начали учиться первоклассники — три первых класса.

«Запланированные в этом году ремонтные работы в корпусе 907А завершены, — рассказал директор школы 853 Анатолий Ващилин. — Учитывая образовательные потребности и запросы учащихся и их родителей, мы приняли решение о перепрофилировании здания — вместо дошкольных групп, там будут заниматься учащиеся начальных классов».

Праздничного открытия нового здания не было — торжественная линейка для всех первоклассников прошла в 9 утра на стадионе перед школой 853 (корпусом 913А). А потом первые классы, которые будут учиться в бывшем детсаду, просто отправились туда пешком вместе с родителями и своими учителями.

Рядом с зданием продолжается реконструкция теплосетей и перекрыт местный проезд. Сроки работ затянулись — подрядчики обещают закончить его к 5-6 сентября. Ремонт скоро завершится, подтвердил Анатолий Ващилин — «Родители могут не беспокоиться, подъезд к школьным корпусам затруднен не будет».

Детский сад был закрыт два года назад, в июле 2019-го, «для проведения расширенного текущего ремонта». Одновременно летом того же года на территории детсада прошло благоустройство: отремонтировали веранды, установила дренажную систему и выполнили работы по предотвращению подтопления игровых площадок.

Детей в момент закрытия распределили по соседним детсадам. «Две группы выпускников перешли в начальную школу, и корпус был заполнен примерно на 65% от проектной мощности, которая составляет 240 мест, — сообщали в департаменте образования. — Всех воспитанников с комфортом разместили в шести свободных группах соседних корпусов: 77 детей — в корпусе 904А, 80 воспитанников — в корпусе 922А».

В опросе о проблемах с устройством детей в детсады, проведённом в локальной группе «Зеленоград.ру» в 9 микрорайоне, отзывы местных жителей разделились — у одних (37,5%) были трудности с получением места, у других (62,5%) — нет. Однако на вопрос «Нужны ли „замороженные“ 240 мест в этом детском саду или мест хватает и без него?» ответы были практически однозначными: «Сады лишними не бывают», особенно учитывая, что скоро в 9 микрорайоне заселят новые дома — новостройки 934-936, возводимые по программе реновации, и корпус 901А.

Многие припомнили, что детский сад был закрыт после присоединения его к школе 853. Раньше этот детский сад назывался «Кленок», в отзывах его вспоминают как один из лучших в городе. Воспитанниками садика успели побывать чуть ли не три поколения детей, выросших в 9 микрорайоне с начала 1970-х.

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Метки:
школа, ващилин анатолий, школа 853, Корпус 907А
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