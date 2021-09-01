Рядом с зданием продолжается реконструкция теплосетей и перекрыт местный проезд. Сроки работ затянулись — подрядчики обещают закончить его к 5-6 сентября. Ремонт скоро завершится, подтвердил Анатолий Ващилин — «Родители могут не беспокоиться, подъезд к школьным корпусам затруднен не будет».

Детский сад был закрыт два года назад, в июле 2019-го, «для проведения расширенного текущего ремонта». Одновременно летом того же года на территории детсада прошло благоустройство: отремонтировали веранды, установила дренажную систему и выполнили работы по предотвращению подтопления игровых площадок.

Детей в момент закрытия распределили по соседним детсадам. «Две группы выпускников перешли в начальную школу, и корпус был заполнен примерно на 65% от проектной мощности, которая составляет 240 мест, — сообщали в департаменте образования. — Всех воспитанников с комфортом разместили в шести свободных группах соседних корпусов: 77 детей — в корпусе 904А, 80 воспитанников — в корпусе 922А».

В опросе о проблемах с устройством детей в детсады, проведённом в локальной группе «Зеленоград.ру» в 9 микрорайоне, отзывы местных жителей разделились — у одних (37,5%) были трудности с получением места, у других (62,5%) — нет. Однако на вопрос «Нужны ли „замороженные“ 240 мест в этом детском саду или мест хватает и без него?» ответы были практически однозначными: «Сады лишними не бывают», особенно учитывая, что скоро в 9 микрорайоне заселят новые дома — новостройки 934-936, возводимые по программе реновации, и корпус 901А.

Многие припомнили, что детский сад был закрыт после присоединения его к школе 853. Раньше этот детский сад назывался «Кленок», в отзывах его вспоминают как один из лучших в городе. Воспитанниками садика успели побывать чуть ли не три поколения детей, выросших в 9 микрорайоне с начала 1970-х.