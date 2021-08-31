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У школы в 9 микрорайоне перекрыли проезд из-за реконструкции теплосетей. Ремонт затягивается — жители опасаются пробок 1 сентября 31.08.2021 ZELENOGRAD.RU

Уже второй раз переносится окончание реконструкции теплосетей у корпуса 918 и стадиона школы 719 — теперь местный проезд, перекрытый из-за ремонта, откроют 5-6 сентября. Ремонт начался 3 августа и должен был завершиться 20 августа, если верить плакатам вокруг места реконструкции. Всё это время проезд от корпуса 907А (детский сад школы 853) к корпусу 918 полностью закрыт для автомобилей. Для пешеходов в обход ремонта устроены деревянные настилы поверх газонов.

Реконструкция подземных коммуникаций выполняется для детского сада в корпусе 907А — в нём уже два года идёт «расширенный текущий ремонт», как сообщали в столичном департаменте образования, отвечая на запрос редакции. Этой весной для учреждения разрабатывали проектно-сметную документацию по замене инженерных систем и водоснабжения. По итогам этой работы должны были определиться сроки завершения ремонта всего детского сада.

Но пока и с подземными коммуникациями какие-то проблемы. «Ответственный сказал мне по телефону, что ремонт дороги закончится 30 августа, теперь 5-6 сентября! Какой срок будет дальше?» — сетует местный житель Владимир Т.

Другие справедливо опасаются, что 1 сентября возле школы будут пробки. Одна из школьных калиток расположена рядом с местом ремонта, и, высадив детей из машины, родители просто не смогут ни развернуться, ни выехать через сквозной проезд, как раньше.

Местные жители также испытывают существенные неудобства — это единственный проезд, который соединяет две части 9 микрорайона и два выезда из микрорайона на Панфиловский проспект.

Кстати, пару лет назад в префектуру поступило предложение закрыть по этому проезду сквозное движение. Поток автомобилей перед жилыми подъездами корпусов 918 и 919 зачастую довольно оживлённый, а пересекать эту дорогу приходится многим, включая учеников школы 719. Тогда комиссия по безопасности дорожного движения рассмотрела предложение, территорию обследовали и решили, что перекрытие проезда нецелесообразно — это затруднит движение автомашин, пожарной и крупногабаритной спецтехники МЧС. Читатели «Зеленоград.ру» и его групп 9 микрорайона в соцсетях также большинством голосов были против.

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Метки:
микрорайон 9, школа, благоустройство
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Обсуждение
A T
1 час назад
Да закидают меня тапками тревожные люди, но вопрос: а дети и подростки старше начальной школы не могут ногами пройти от Панфиловского или Солнечной вглубь микрорайона, как ходят дети из 9-го? А в проездах ограничивать скорость, это не шоссе. Через несколько лет с учётом реновации на Солнечной и на месте 925, 926, 927 там вообще будет не развернуться. В лохматые годы, начале нулевых, родители иногда подбрасывали меня вместо автобуса до ближайшей остановки, если куда-то нужно было ехать, и ничего.
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У школы в 9 микрорайоне перекрыли проезд из-за реконструкции теплосетей. Ремонт затягивается — жители опасаются пробок 1 сентября Новости
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