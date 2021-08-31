Реконструкция подземных коммуникаций выполняется для детского сада в корпусе 907А — в нём уже два года идёт «расширенный текущий ремонт», как сообщали в столичном департаменте образования, отвечая на запрос редакции. Этой весной для учреждения разрабатывали проектно-сметную документацию по замене инженерных систем и водоснабжения. По итогам этой работы должны были определиться сроки завершения ремонта всего детского сада.

Но пока и с подземными коммуникациями какие-то проблемы. «Ответственный сказал мне по телефону, что ремонт дороги закончится 30 августа, теперь 5-6 сентября! Какой срок будет дальше?» — сетует местный житель Владимир Т.

Другие справедливо опасаются, что 1 сентября возле школы будут пробки. Одна из школьных калиток расположена рядом с местом ремонта, и, высадив детей из машины, родители просто не смогут ни развернуться, ни выехать через сквозной проезд, как раньше.