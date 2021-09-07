Запретить поворот с Озерной аллеи в тупиковый проезд — к городскому пруду и ФОКам — при движении к Сосновой аллее предложила зеленоградская автоинспекция. Причина — аварии в этом месте, в том числе со смертельным исходом. Соответствующие знаки и разметка могут появиться уже в октябре.

В прошлом и этом году на этом участке дороге произошло два ДТП, в которых пострадало два человека, один погиб, говорится в протоколе комиссии по безопасности дорожного движения, которая согласилась с предложением ГИБДД запретить поворот. Вероятно, имеется в виду авария 14 мая - на этом месте погиб мотоциклист. Машина выезжала от пляжа, а мотоцикл двигался по Озерной аллее в сторону МИЭТа.