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Левый поворот с Озерной аллеи к пляжу и спортивным комплексам решили запретить 07.09.2021 ZELENOGRAD.RU

Запретить поворот с Озерной аллеи в тупиковый проезд — к городскому пруду и ФОКам — при движении к Сосновой аллее предложила зеленоградская автоинспекция. Причина — аварии в этом месте, в том числе со смертельным исходом. Соответствующие знаки и разметка могут появиться уже в октябре.

В прошлом и этом году на этом участке дороге произошло два ДТП, в которых пострадало два человека, один погиб, говорится в протоколе комиссии по безопасности дорожного движения, которая согласилась с предложением ГИБДД запретить поворот. Вероятно, имеется в виду авария 14 мая - на этом месте погиб мотоциклист. Машина выезжала от пляжа, а мотоцикл двигался по Озерной аллее в сторону МИЭТа.

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Кроме того, при выезде из тупикового проезда на Озерную аллею поставят знак «Движение без остановки запрещено». Он обязывает водителя остановиться, чтобы уступить дорогу движущимся по пересекаемой дороге — то есть, по Озерной аллее.

Знаки и разметку должны сделать в 4-м квартале года — то есть, с октября по декабрь.

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Метки:
безопасность дорожного движения, озерная аллея, пляж
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Обсуждение
A T
6 часов назад
Так там выезд налево опаснее, чем поворот с въездом, разве нет?
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