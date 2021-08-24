У Дворца творчества в 9 микрорайоне завершили летнее благоустройство. Вот что получилось 24.08.2021 ZELENOGRAD.RU

Плитку на площади Колумба в 9 микрорайоне заменили на асфальт, площадку для настольного теннис обновили, появились удобные пандусы, лавочки и новые фонари — это всё тоже результаты летнего благоустройства территории Зеленоградского дворца творчества (а не только автогородок).

«Благоустройство позволило решить несколько вопросов, — рассказала „Зеленоград.ру“ директор ДТДиМ Ирина Харитонова. — Во-первых, создано единое дорожное полотно, удобное для прогулок. Территория у Дворца творчества большая, порядка 2,4 га, и замена плиточного покрытия была необходима. Сегодня зеленоградские семьи с удовольствием прогуливаются по территории в вечернее время и в выходные дни».

Прогулочную зону и Дворец всегда разделяла небольшая лестница — теперь на ней сделаны широкие пандусы, удобные для инвалидных и детских колясок. А на лестнице, ведущей к спортивному комплексу, появились поручни.

Заметное обновление претерпела площадка для настольного тенниса. На ней уже стоят два новых стола, новые лавочки и урны.

Еще один положительный момент благоустройства — решена проблема с уличным освещением, отметила Ирина Харитонова.

«По вечерам, особенно зимой освещение, на наш взгляд, было недостаточным, — говорит директор Дворца творчества. — Теперь все мачты уличного освещения оборудованы современными светодиодными светильниками, причем на некоторых мачтах появились дополнительные светильники».

Фонари возле хоккейной коробки (катка) полностью заменены на новые.

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Метки:
микрорайон 9, благоустройство, площадь колумба, дворец творчества
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