Плитку на площади Колумба в 9 микрорайоне заменили на асфальт, площадку для настольного теннис обновили, появились удобные пандусы, лавочки и новые фонари — это всё тоже результаты летнего благоустройства территории Зеленоградского дворца творчества (а не только автогородок).

«Благоустройство позволило решить несколько вопросов, — рассказала „Зеленоград.ру“ директор ДТДиМ Ирина Харитонова. — Во-первых, создано единое дорожное полотно, удобное для прогулок. Территория у Дворца творчества большая, порядка 2,4 га, и замена плиточного покрытия была необходима. Сегодня зеленоградские семьи с удовольствием прогуливаются по территории в вечернее время и в выходные дни».