Новый автогородок построили на площади Колумба в ходе благоустройства территории вокруг Дворца творчества, которое проходит этим летом. Это площадка перед крыльцом, ведущим во Дворец, между клумбами и сценой — на ней размечены «автодороги», «зебры», стоят дорожные знаки и даже действующие светофоры, есть автобусная остановка, автозаправка, «лежачий полицейский» и «железнодорожный переезд».
Не дожидаясь полного завершения работ и торжественного открытия, в автогородок тут же приехали первые юные водители на велосипедах, самокатах и роликах. Они уже гоняют по «дорогам», заставляя друг друга выполнять правила движения.
Взрослых пешеходов тоже критикуют за нарушения — так что идти ко входу во Дворец теперь нужно только по пешеходным переходам.
На покупку и монтаж автогородка было выделено почти два миллиона рублей из бюджета. В его составе:
- Макет «Железнодорожный переезд»
- Десять уличных светодиодных светофоров: шесть транспортных и четыре пешеходных (рабочая температура от -90 до +40 градусов, беспроводное управление)
- Около сотни дорожных знаков, переносных или стационарных
- Один «лежачий полицейский»
- Остановочный павильон, павильон АЗС
- Информационный стенд
- Сигнальные дорожные столбики и конусы
«Автогородок позволит нам расширить границы образовательного процесса, перенести процесс обучения на улицу, что особенно актуально сегодня, когда самокаты и велосипеды пользуются высоким спросом среди москвичей, — рассказала редакции директор Дворца творчества Ирина Харитонова. — Площадка открыта и доступна для всех жителей каждый день, поэтому любой родитель может самостоятельно в игровой форме обучать своего ребенка правилам безопасности дорожного движения».
Карта автогородка уже красуется у западной калитки, ведущей на площадь Колумба. В ближайшее время вся информация о пользовании автогородком будет размещена на информационном щите. Сейчас подготавливаются сценарии использования светофоров в зависимости от времени года, добавила Ирина Харитонова.
А еще вместе с автогородком Дворец получил пять подростковых и пять детских велосипедов, четыре аккумуляторных электромобиля для детей 3-8 лет и четыре веломобиля.
Эти средства передвижения будут использоваться не для проката — а в образовательных программах, в том числе, на открытых для всех занятиях.
«Мы планируем совместно с ГИБДД еженедельное проведение мастер-классов и открытых занятий с использованием поступившего оборудования для всех желающих на бесплатной основе, — пояснила директор Дворца творчества. — Будем заниматься этим в рамках образовательного проекта „Полезные выходные для всей семьи“ с целью популяризации правил безопасности дорожного движения».
Более подробную информацию о таких занятиях во Дворце обещают дать к 1 сентября.
- Тренажёр «Правила БДД» — сенсорный модуль с индикацией, который умеет «говорить» и распознавать жесты.
- «Робот-регулировщик» — учебный модуль для изучения ПДД. Это стол-платформа с фигурой дорожного регулировщика для изучения основных жестов и правила пересечения перекрёстков. Ради наглядности указания робота дублируются светодиодной индикацией на дорожной разметке, а при команде «стоп» регулировщик «свистит» при помощи пьезодинамика.
Робот управляется дистанционно, запрограммирован на обучение или интерактивную проверку знаний. Кроме того, на нём можно учить детей программированию и робототехнике — робот действует на микроконтроллере Arduino Uno.