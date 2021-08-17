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У Дворца творчества в 9 микрорайоне появился автогородок. К сентябрю в нём отладят светофоры и запустят занятия 17.08.2021 ZELENOGRAD.RU

Новый автогородок построили на площади Колумба в ходе благоустройства территории вокруг Дворца творчества, которое проходит этим летом. Это площадка перед крыльцом, ведущим во Дворец, между клумбами и сценой — на ней размечены «автодороги», «зебры», стоят дорожные знаки и даже действующие светофоры, есть автобусная остановка, автозаправка, «лежачий полицейский» и «железнодорожный переезд».

Не дожидаясь полного завершения работ и торжественного открытия, в автогородок тут же приехали первые юные водители на велосипедах, самокатах и роликах. Они уже гоняют по «дорогам», заставляя друг друга выполнять правила движения.

Взрослых пешеходов тоже критикуют за нарушения — так что идти ко входу во Дворец теперь нужно только по пешеходным переходам.

На покупку и монтаж автогородка было выделено почти два миллиона рублей из бюджета. В его составе:

  • Макет «Железнодорожный переезд»
  • Десять уличных светодиодных светофоров: шесть транспортных и четыре пешеходных (рабочая температура от -90 до +40 градусов, беспроводное управление)
  • Около сотни дорожных знаков, переносных или стационарных
  • Один «лежачий полицейский»
  • Остановочный павильон, павильон АЗС
  • Информационный стенд
  • Сигнальные дорожные столбики и конусы

«Автогородок позволит нам расширить границы образовательного процесса, перенести процесс обучения на улицу, что особенно актуально сегодня, когда самокаты и велосипеды пользуются высоким спросом среди москвичей, — рассказала редакции директор Дворца творчества Ирина Харитонова. — Площадка открыта и доступна для всех жителей каждый день, поэтому любой родитель может самостоятельно в игровой форме обучать своего ребенка правилам безопасности дорожного движения».

Карта автогородка уже красуется у западной калитки, ведущей на площадь Колумба. В ближайшее время вся информация о пользовании автогородком будет размещена на информационном щите. Сейчас подготавливаются сценарии использования светофоров в зависимости от времени года, добавила Ирина Харитонова.

А еще вместе с автогородком Дворец получил пять подростковых и пять детских велосипедов, четыре аккумуляторных электромобиля для детей 3-8 лет и четыре веломобиля.

Эти средства передвижения будут использоваться не для проката — а в образовательных программах, в том числе, на открытых для всех занятиях.

«Мы планируем совместно с ГИБДД еженедельное проведение мастер-классов и открытых занятий с использованием поступившего оборудования для всех желающих на бесплатной основе, — пояснила директор Дворца творчества. — Будем заниматься этим в рамках образовательного проекта „Полезные выходные для всей семьи“ с целью популяризации правил безопасности дорожного движения».

Более подробную информацию о таких занятиях во Дворце обещают дать к 1 сентября.

Внутри Дворца тоже появится учебное оборудование автогородка:

  • Тренажёр «Правила БДД» — сенсорный модуль с индикацией, который умеет «говорить» и распознавать жесты.
  • «Робот-регулировщик» — учебный модуль для изучения ПДД. Это стол-платформа с фигурой дорожного регулировщика для изучения основных жестов и правила пересечения перекрёстков. Ради наглядности указания робота дублируются светодиодной индикацией на дорожной разметке, а при команде «стоп» регулировщик «свистит» при помощи пьезодинамика.

Робот управляется дистанционно, запрограммирован на обучение или интерактивную проверку знаний. Кроме того, на нём можно учить детей программированию и робототехнике — робот действует на микроконтроллере Arduino Uno.

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Метки:
дети, безопасность дорожного движения, образование и обучение, дворец творчества
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