Карта автогородка уже красуется у западной калитки, ведущей на площадь Колумба. В ближайшее время вся информация о пользовании автогородком будет размещена на информационном щите. Сейчас подготавливаются сценарии использования светофоров в зависимости от времени года, добавила Ирина Харитонова.

А еще вместе с автогородком Дворец получил пять подростковых и пять детских велосипедов, четыре аккумуляторных электромобиля для детей 3-8 лет и четыре веломобиля.



Эти средства передвижения будут использоваться не для проката — а в образовательных программах, в том числе, на открытых для всех занятиях.

«Мы планируем совместно с ГИБДД еженедельное проведение мастер-классов и открытых занятий с использованием поступившего оборудования для всех желающих на бесплатной основе, — пояснила директор Дворца творчества. — Будем заниматься этим в рамках образовательного проекта „Полезные выходные для всей семьи“ с целью популяризации правил безопасности дорожного движения».



Более подробную информацию о таких занятиях во Дворце обещают дать к 1 сентября.