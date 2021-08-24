«Пятерочка» в 14-м микрорайоне сделала нормальный пандус. На это ушло больше года 24.08.2021 ZELENOGRAD.RU

Возле входа в магазин «Пятёрочка» в корпусе 1456 наконец-то появился удобный широкий пандус. До того на лестнице были две железяки под крутым углом — заехать по ним на инвалидной коляске было невозможно. Инвалид-колясочник еще год назад обратил внимание, что не может заехать в магазин. Теперь общественное мнение, видимо, дожало администрацию и торговую сеть, которая до того жаловалась на трудности.

Людям на колясках все это время предлагалось заезжать через другой вход — для этого надо было позвонить в звонок и вызвать сотрудника магазина, чтобы тот помог.

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Спустя год после первого обращения префектура со слов собственника здания ответила, что пандус ещё на стадии проекта, перепланировка согласуется, и построят его весной-летом 2022 года «при наличии финансирования». Как оказалось, под общественным давлением и после публикации можно и раньше. И деньги нашлись.

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Хотя год на установку пандуса — это очень много, но это, разумеется положительное изменение. Однако мест с убогими пандусами, по которым нельзя въехать на инвалидных колясках и провезти детскую коляску, еще слишком много. Например, в корпусе 1824 работает вполне востребованный магазин медицинских товаров и медтехники, в том числе для инвалидов. А въехать туда на коляске нельзя.

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Метки:
микрорайон 14, инвалид, магазин пятерочка, пандусы
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