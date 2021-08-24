Возле входа в магазин «Пятёрочка» в корпусе 1456 наконец-то появился удобный широкий пандус. До того на лестнице были две железяки под крутым углом — заехать по ним на инвалидной коляске было невозможно. Инвалид-колясочник еще год назад обратил внимание, что не может заехать в магазин. Теперь общественное мнение, видимо, дожало администрацию и торговую сеть, которая до того жаловалась на трудности.
Людям на колясках все это время предлагалось заезжать через другой вход — для этого надо было позвонить в звонок и вызвать сотрудника магазина, чтобы тот помог.
Спустя год после первого обращения префектура со слов собственника здания ответила, что пандус ещё на стадии проекта, перепланировка согласуется, и построят его весной-летом 2022 года «при наличии финансирования». Как оказалось, под общественным давлением и после публикации можно и раньше. И деньги нашлись.
Хотя год на установку пандуса — это очень много, но это, разумеется положительное изменение. Однако мест с убогими пандусами, по которым нельзя въехать на инвалидных колясках и провезти детскую коляску, еще слишком много. Например, в корпусе 1824 работает вполне востребованный магазин медицинских товаров и медтехники, в том числе для инвалидов. А въехать туда на коляске нельзя.