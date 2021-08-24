Хотя год на установку пандуса — это очень много, но это, разумеется положительное изменение. Однако мест с убогими пандусами, по которым нельзя въехать на инвалидных колясках и провезти детскую коляску, еще слишком много. Например, в корпусе 1824 работает вполне востребованный магазин медицинских товаров и медтехники, в том числе для инвалидов. А въехать туда на коляске нельзя.