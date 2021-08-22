Зоны ожидания переместили в центр площади (где раньше была парковка), новая схема распределения маршрутов заработала с четверга, 19 августа. Но водители ещё путаются. Пространства для маневрирования явно недостаточно.

Для удобства пассажиров «сгруппировали несколько маршрутов по направлению и интервалам движения на соответствующие платформы отправления», сообщил «Мосгортранс». С 400-м, судя по всему, что-то пошло не так, и его остановку для посадки пассажиров перенесли на второй островок ожидания (всего их четыре, не считая линию у 834-го корпуса). Перевозчик пока не известил об этом изменении. На информационных щитах также представлена уже устаревшая (всего за несколько дней) схема.