Остановку 400-х на Крюковской площади перенесли на новое место. Указатели устарели 22.08.2021 ZELENOGRAD.RU

Место посадки пассажиров 400-го маршрута изменили после модернизации схемы автобусных остановок на Крюковской площади. Сначала ему определили зону, непосредственно примыкающую к корпусу 834. Потом перенесли на один из параллельных островков ожидания. Информационные щиты при этом не исправили.

Зоны ожидания переместили в центр площади (где раньше была парковка), новая схема распределения маршрутов заработала с четверга, 19 августа. Но водители ещё путаются. Пространства для маневрирования явно недостаточно.

Для удобства пассажиров «сгруппировали несколько маршрутов по направлению и интервалам движения на соответствующие платформы отправления», сообщил «Мосгортранс». С 400-м, судя по всему, что-то пошло не так, и его остановку для посадки пассажиров перенесли на второй островок ожидания (всего их четыре, не считая линию у 834-го корпуса). Перевозчик пока не известил об этом изменении. На информационных щитах также представлена уже устаревшая (всего за несколько дней) схема.

Накануне введения новых зон посадок указатель А2, действующий для маршрутов 400 (Зеленоград — метро «Речной вокзал») и 403 (поворот на Трусово), единственный из остальных, был затянут чёрной плёнкой, стоял на остановочном тротуаре у корпуса 834. Теперь он находится на втором островке рядом с указателем А5 (маршруты 10 — до горбольницы, 12 — до МЖК и 23 — Северная).

Зона высадки по-прежнему у торговых ларьков ниже «Иридиума». Рядом с эстакадой через дорогу организована стоянка такси. Водители зазывают, стоя под эстакадой, где народ сворачивает к автобусам с временного моста между «старым» и «новым» городом.

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Метки:
транспорт, крюковская площадь, автобус 400, автобусная остановка
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