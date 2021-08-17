Ирэна Леоновна Сарнацкая ушла на 80-м году жизни 4 августа. Она почти 55 лет руководила зеленоградским хором «Кантилена», который создала в 1967 году. За эти годы коллектив собрал множество высших международных и отечественных наград на хоровых олимпиадах, конкурсах, фестивалях.

Она называла хоровое пение космосом, познав который её воспитанники писали это слово с большой буквы.

«Ирэна Леоновна не ушла. Она сделала счастливым детство многих воспитанников, научила трудиться, добиваться, отдавать окружающим добро, наполняться духовностью и распространять свет, — написал один из родителей. — Моя старшая дочь получила этот заряд и мироощущение. Младшая получает сейчас. В каждом ученике и выпускнике — ее частичка. Ирэна Леоновна оставила после себя — Школу, это удается немногим. И поэтому она будет с нами на каждой репетиции, на каждом выступлении, будет переживать, сострадать, помогать и радоваться. В каждой победе будет светлая память о ней. В поколениях».