Прощание с руководителем хора «Кантилена» Ирэной Сарнацкой пройдёт 18 августа 17.08.2021 ZELENOGRAD.RU

Прах Ирэны Сарнацкой захоронят на городском кладбище в восточной коммунальной зоне. Прощание состоится в среду, 18 августа, начало — в 12 часов.

Ирэна Леоновна Сарнацкая ушла на 80-м году жизни 4 августа. Она почти 55 лет руководила зеленоградским хором «Кантилена», который создала в 1967 году. За эти годы коллектив собрал множество высших международных и отечественных наград на хоровых олимпиадах, конкурсах, фестивалях.

Она называла хоровое пение космосом, познав который её воспитанники писали это слово с большой буквы.

«Ирэна Леоновна не ушла. Она сделала счастливым детство многих воспитанников, научила трудиться, добиваться, отдавать окружающим добро, наполняться духовностью и распространять свет, — написал один из родителей. — Моя старшая дочь получила этот заряд и мироощущение. Младшая получает сейчас. В каждом ученике и выпускнике — ее частичка. Ирэна Леоновна оставила после себя — Школу, это удается немногим. И поэтому она будет с нами на каждой репетиции, на каждом выступлении, будет переживать, сострадать, помогать и радоваться. В каждой победе будет светлая память о ней. В поколениях».

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
кантилена, сарнацкая ирэна, похороны
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Транспондер М-11 по-прежнему самый выгодный способ для поездок на участке Москва—Солнечногорск Партнерский материал
Школа классической хореографии «Фуэте» приглашает детей от 3 лет в летнюю школу Реклама
Прощание с руководителем хора «Кантилена» Ирэной Сарнацкой пройдёт 18 августа Новости
«Было клаустрофобно». Зеленоградка залезла в дренажную трубу, чтобы помочь спасателям достать котёнка Истории
Дорожный знак укоротили, чтобы он не закрывал новую секцию светофора с «белым человечком» Новости
Вдоль подходов к пешеходному мосту в Крюково началась стихийная торговля Новости
Семейный праздник совместного досуга «Мамаслёт» — 21 августа в библиотеке в корпусе 607А Афиша
На городском пляже устранили часть проблем. Остальные — не заметили или отказались решать Истории
Медцентр «Норма XXI» разыграет iPhone 12 Pro Max Реклама
Пятерым котятам из зеленоградского приюта нужна поддержка и дом Жизнь
Школа «Фуэте» открыла дополнительный набор в первые предпрофессиональные классы Реклама
Мэрия смягчила ковидные ограничения, потому что снизилось число новых госпитализаций Новости
Подростки украли с детской площадки самокат — их разыскивает полиция по записи с уличной камеры Новости
Дефицит чипов — общемировая проблема или шанс для российской микроэлектроники. Эксперты отрасли высказались на встрече в промзоне «Алабушево» Хайтек
Среди участников электронного голосования на выборах разыграют квартиры и автомобили Новости
Разворот возле «Зельгроса» перенесли, чтобы машины не мешали автобусам. Водители жалуются на аварийные ситуации и заторы Новости
Началась организация референдума из-за шума от аэропорта Шереметьево Новости
Арт-фестиваль акустической и живой музыки «Лампа» — 21 августа на набережной озера Сенеж Афиша
Центр услуг с ремонтом телефонов, телевизоров, пайкой, продажей аксессуаров и оптикой открылся в 3-м микрорайоне Новости
«Шансы для зеленоградских ребят поступить в МИЭТ значительно повысились». Ответственный секретарь приёмной комиссии Александр Балашов о новых правилах приема Партнерский материал
Деревня Рузино в 20-м веке. Записали истории, рассказанные старожилами Истории
Акция «Погуляй собаку» — 14 августа в приюте «Ника» Афиша
Магазин «Подружки-рукодельницы» открывается 14 августа Новое место
Сильный шум под окнами префектуры мешает спать жителям окрестных домов. Полиция привычно не реагирует, а администрация просит потерпеть Истории
Как призывник и военкомат потеряли друг друга. В зеленоградском суде рассмотрели уголовное дело по уклонению от военной службы — первое как минимум за последние шесть лет Истории
Магазин спортивной одежды, обуви и аксессуаров «Страна бегунов» в 20-м микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
Петиция об отмене светофоров с «белым человечком» набрала почти тысячу подписей Новости
«Строим и ремонтируем социальные объекты». Компания «АртСтройТехнология» — о проектах в Зеленограде и не только Истории
Как работает наркологическая клиника «Аксон 24» в Зеленограде Партнерский материал
Активисты намерены провести референдум по вопросу строительства комплекса по переработке отходов рядом с Поварово Новости
Автостудия Kartel Avto на Новокрюковской улице — что внутри? Партнерский материал
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру