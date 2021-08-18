«Синема Парк» и клуб друзей «Зеленоград.ру» дарят промокоды на поход в кино 18.08.2021 ZELENOGRAD.RU

У клуба друзей «Зеленоград.ру» появился новый партнёр — сеть кинотеатров «Синема Парк». Ближайший кинотеатр сети находится в ТРЦ «Зеленопарк».

На этой неделе у нас есть 18 промокодов для бесплатного посещения любого сеанса в «Синема Парк» в течение всего 2021 года. Для получения промокода необходимо быть участником клуба друзей и заполнить форму на этой странице.

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Метки:
клуб друзей, Синема парк
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