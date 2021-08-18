У клуба друзей «Зеленоград.ру» появился новый партнёр — сеть кинотеатров «Синема Парк». Ближайший кинотеатр сети находится в ТРЦ «Зеленопарк».

На этой неделе у нас есть 18 промокодов для бесплатного посещения любого сеанса в «Синема Парк» в течение всего 2021 года. Для получения промокода необходимо быть участником клуба друзей и заполнить форму на этой странице.