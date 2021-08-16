В Андреевке начали реализовывать программу социальной газификации. По ней газопровод доводят бесплатно до границ каждого дома в уже газифицированных населённых пунктах Московской области. Платным остаётся только проведение работ внутри личного земельного участка. Их приблизительную стоимость можно рассчитать на сайте Мособлгаза.

Всего в Солнечногорском городском округе под эту программу попали 109 деревень и посёлков. Заявку на участие в программе подавать не нужно. Газопровод до границ участка проведут в соответствии с единым графиком. В Андреевке работы обещают закончить в марте 2022 года.

Тем не менее, оформить комплексный договор о подведении газа к дому всё же придётся. В него входит технологическое присоединение, работы по проектированию и строительству газопровода внутри участка, стоимость газоиспользующего оборудования, поставка газа и техническое обслуживание оборудования. Всё это обойдётся в несколько сотен тысяч рублей, так что даже «бесплатная» газификация окажется недоступной для многих жителей Подмосковья. Расходы на оборудование газа губернатор Подмосковья обещал компенсировать только многодетным и малоимущим семьям.

С СНТ ситуация ещё сложнее. Формально они тоже попадают в программу, но только те, которые находятся в границах муниципалитетов. И то газопровод доведут только до въезда в садовое товарищество, сообщила пресс-служба Мосгаза.

Узнать, какие населённые пункты всё же попали под программу социальной газификации, можно с помощью интерактивной карты или по телефону 8-800-100-75-75 в рабочие дни с 9:00 до 18:00.