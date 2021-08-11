Представляем нового партнёра клуба друзей «Зеленоград.ру»: курсы финансовой грамотности и гибких навыков «New School».

Курсы предназначены для подростков от 12 лет. На занятиях в «New School» ребята изучают основы финансовой грамотности, инвестирования и монетизации своего хобби, получают навыки презентации себя и своего проекта, учатся работать в команде, взаимодействовать друг с другом и преодолевать страх перед публичными выступлениями. Всё то, что пригодится в школе и во взрослой жизни. Занятия проходят в дружественной атмосфере с активным обсуждением, дебатами и возможностью отстаивать свою точку зрения.

Для всех участников клуба друзей «Зеленоград.ру» — скидка на первый курс обучения 2000 рублей.

Ежемесячно в школе проходит бесплатное пробное занятие для всех желающих, ближайшее состоится 13 августа. Записаться можно на сайте.