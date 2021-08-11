Представляем нового партнёра клуба друзей «Зеленоград.ру»: курсы финансовой грамотности и гибких навыков «New School».
Курсы предназначены для подростков от 12 лет. На занятиях в «New School» ребята изучают основы финансовой грамотности, инвестирования и монетизации своего хобби, получают навыки презентации себя и своего проекта, учатся работать в команде, взаимодействовать друг с другом и преодолевать страх перед публичными выступлениями. Всё то, что пригодится в школе и во взрослой жизни. Занятия проходят в дружественной атмосфере с активным обсуждением, дебатами и возможностью отстаивать свою точку зрения.
Для всех участников клуба друзей «Зеленоград.ру» — скидка на первый курс обучения 2000 рублей.
Ежемесячно в школе проходит бесплатное пробное занятие для всех желающих, ближайшее состоится 13 августа. Записаться можно на сайте.
Среди участников клуба друзей «Зеленоград.ру» «New School» разыгрывает одно бесплатное место на обучающий курс. Для участия в розыгрыше необходимо быть участником клуба друзей и заполнить форму на этой странице. Результаты мы объявим 17 августа.