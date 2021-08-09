В июле 2020-го управа организовала онлайн-опрос, как лучше назвать остановку для маршрутов № 16 и 16К на улицах Александровке и Новокрюковской. Голосование объяснили тем, что в местную администрацию поступают предложения о переименовании в связи с появлением рядом стационарной церкви.

На выбор дали три варианта: «Князь-Александровский храм» (предложил настоятель этого одноименного храма Максим Казаков), «Храм Александра Невского» (предложил председатель МЖК Александр Раптовский, который, кроме того, является генеральным подрядчиком, техническим заказчиком и соинвестором по строительству этого храма) и прежнее название «Пожарное депо». (Еще можно было предложить собственный вариант, но писали в основном шутливые версии.)

Сначала лидировал последний вариант, но к концу голосования, которое длилось три недели, храм незначительно обошёл депо. Предложение с результатами опроса о переименовании остановки «Пожарное депо» в «Храм Александра Невского» префектура отправила в департамент транспорта, который в итоге принял решение в пользу религиозного сооружения.

Редакция провела два собственных опроса о необходимости переименования — в обоих случаях большинство читателей «Зеленоград.ру» высказались против такой замены.