Остановку «Пожарное депо» переименовали в «Храм Александра Невского» 09.08.2021 ZELENOGRAD.RU

С субботы у автобусной остановки «Пожарное депо» в 14-м микрорайоне новое название — «Храм Александра Невского». Сообщение об этом появилось на сайте «Мосгортранса». В сервисе «Яндекс.Карты» уже внесены соответствующие корректировки. Переименование длилось больше года.

В июле 2020-го управа организовала онлайн-опрос, как лучше назвать остановку для маршрутов № 16 и 16К на улицах Александровке и Новокрюковской. Голосование объяснили тем, что в местную администрацию поступают предложения о переименовании в связи с появлением рядом стационарной церкви.

На выбор дали три варианта: «Князь-Александровский храм» (предложил настоятель этого одноименного храма Максим Казаков), «Храм Александра Невского» (предложил председатель МЖК Александр Раптовский, который, кроме того, является генеральным подрядчиком, техническим заказчиком и соинвестором по строительству этого храма) и прежнее название «Пожарное депо». (Еще можно было предложить собственный вариант, но писали в основном шутливые версии.)

Сначала лидировал последний вариант, но к концу голосования, которое длилось три недели, храм незначительно обошёл депо. Предложение с результатами опроса о переименовании остановки «Пожарное депо» в «Храм Александра Невского» префектура отправила в департамент транспорта, который в итоге принял решение в пользу религиозного сооружения.

Редакция провела два собственных опроса о необходимости переименования — в обоих случаях большинство читателей «Зеленоград.ру» высказались против такой замены.

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Метки:
общественный транспорт, микрорайон 14, автобусная остановка, переименование
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