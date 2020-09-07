На выбор горожанам дали три варианта: прежнее название, «Князь-Александровский храм» или «Храм Александра Невского». В итоге победил последний, получив чуть больше половины голосов (50,3%) и незначительно обойдя «Пожарное депо». В начале голосования было наоборот. «Зеленоград.ру» провёл собственный опрос, в котором более 80% читателей отдали предпочтение прежнему названию.

На сайте управы также можно было оставить собственный вариант названия остановки, но участники предлагали в основном шутливые версии. Опрос продолжался три недели.

Инициаторами переименования стали настоятель храма Максим Казаков, предложивший «Князь-Александровский храм», и председатель МЖК Александр Раптовский — с названием «Храм Александра Невского». Раптовский, кроме того, является генеральным подрядчиком, техническим заказчиком и соинвестором по строительству этого храма.

Предложение с результатами опроса о переименовании остановки «Пожарное депо» в «Храм Александра Невского» префектура отправила в департамент транспорта, который в итоге и примет решение.