Четырёхлетний мальчик утром в понедельник пропал из дома, пока родители спали. Обнаружив, что сына нет в квартире, они обратились в полицию.

На поиски пропавшего в 6-м микрорайоне ребёнка отправили росгвардейцев и полицейских из соседних районов.

Примерно через полчаса поисков, около девяти тридцати утра, их внимание привлёк мальчик, похожий по описанию на пропавшего. Он стоял у торгового центра в корпусе 617А, расположенного по соседству с его домом, и рассматривал витрину с игрушками, рассказали «Зеленоград.ру» в Росгвардии.



Мальчика отвели домой и передали взволнованной маме.