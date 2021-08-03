Подведены итоги тестового электронного голосования перед сентябрьскими выборами в Госдуму. В течение двух дней почти 150 тысяч москвичей отвечали на два вопроса: о развитии приоритете в развитии транспорта в столице и об обязательной вакцинации от коронавируса.
В первом вопросе «какой приоритет развития городской инфраструктуры вы бы выбрали в отрасли транспорта» 69% участников голосования выбрали общественный транспорт, а не личный. В нашем опросе на сайте и вконтакте большинство (51%) тоже предпочло отдать приоритет общественному транспорту, 9% - личному, а 40% считают, что должен быть баланс.
«Для мэрии этот вопрос сущностный — это вопрос о деньгах, во что вкладывать больше денег» , — считает заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Впрочем, мэр Собянин на этот вопрос ответил уже давно. Только придя на должность, он говорил, что «первый и главный приоритет» — улучшение работы общественного транспорта. А позже отмечал, что приоритет общественного транспорта стал «революционным решением для Москвы, который изменил ситуацию к лучшему».
Второй вопрос тестового голосования звучал так: работники каких профессий, непосредственно контактирующие с людьми, должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса (при условии, что у сотрудников нет медотвода)? Больше всего голосов набрали медработники, чиновники федеральных органов власти и депутаты. Меньше всего — сотрудники банков и члены избирательных комиссий. 43% участников голосования выбрали вариант «все граждане независимо от их статуса».
Тестовое голосование проводилось, чтобы проверить готовность системы к нагрузкам и ее устойчивость к взломам. По словам Венедиктова, тестирование прошло успешно, «система отработала все операции штатно, серьезных сбоев не было».
В телеграм-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве сообщили только о двух интересных кейсах, с которыми столкнулась система голосования. Один из пользователей смог «испортить» электронный бюллетень, а второй смог воспользоваться функцией отложенного решения чаще, чем положено. Обнаруженные уязвимости должны ликвидировать до сентябрьских выборов.
Запись на настоящее электронное голосование уже открыта. Подать заявление на включение в список онлайн-избирателей можно до 14 сентября через личный кабинет на mos.ru.
Отредактировано: 03-08-2021, 14:16