3
Большинство участников тестового онлайн-голосования предпочли развивать общественный транспорт, а не личный 03.08.2021 ZELENOGRAD.RU

Подведены итоги тестового электронного голосования перед сентябрьскими выборами в Госдуму. В течение двух дней почти 150 тысяч москвичей отвечали на два вопроса: о развитии приоритете в развитии транспорта в столице и об обязательной вакцинации от коронавируса.

В первом вопросе «какой приоритет развития городской инфраструктуры вы бы выбрали в отрасли транспорта» 69% участников голосования выбрали общественный транспорт, а не личный. В нашем опросе на сайте и вконтакте большинство (51%) тоже предпочло отдать приоритет общественному транспорту, 9% - личному, а 40% считают, что должен быть баланс.

«Для мэрии этот вопрос сущностный — это вопрос о деньгах, во что вкладывать больше денег» , — считает заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Впрочем, мэр Собянин на этот вопрос ответил уже давно. Только придя на должность, он говорил, что «первый и главный приоритет» — улучшение работы общественного транспорта. А позже отмечал, что приоритет общественного транспорта стал «революционным решением для Москвы, который изменил ситуацию к лучшему».

Второй вопрос тестового голосования звучал так: работники каких профессий, непосредственно контактирующие с людьми, должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса (при условии, что у сотрудников нет медотвода)? Больше всего голосов набрали медработники, чиновники федеральных органов власти и депутаты. Меньше всего — сотрудники банков и члены избирательных комиссий. 43% участников голосования выбрали вариант «все граждане независимо от их статуса».

Тестовое голосование проводилось, чтобы проверить готовность системы к нагрузкам и ее устойчивость к взломам. По словам Венедиктова, тестирование прошло успешно, «система отработала все операции штатно, серьезных сбоев не было».

В телеграм-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве сообщили только о двух интересных кейсах, с которыми столкнулась система голосования. Один из пользователей смог «испортить» электронный бюллетень, а второй смог воспользоваться функцией отложенного решения чаще, чем положено. Обнаруженные уязвимости должны ликвидировать до сентябрьских выборов.

Запись на настоящее электронное голосование уже открыта. Подать заявление на включение в список онлайн-избирателей можно до 14 сентября через личный кабинет на mos.ru.

Читайте также
Открыта запись на электронное голосование на выборы в Госдуму
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
общественный транспорт, сюжет: выборы в госдуму 2021, электронное голосование
Реклама
Реклама
Обсуждение
A T
1 час назад
Развитие ОТ - это хорошо, но важно, что что под ним понимается, и с учётом специфики места. Вот я в Зеленограде. Если развитие - это, допустим, удобные тарифы или прежде всего учёт пассажиропотока, а не "рентабельности" государственного перевозчика, то здорово; если какое-нибудь развитие метро в полях Нью-Москвы или последовательная ликвидация парковки, в т.ч. в спальных и отдалённых районах - нафиг не нужно.
Alex Z
52 минуты назад
Неужели реконструкция Центрального оставила у Вас хоть какие-то сомнения на этот счёт? Конечно же последовательная ликвидация парковок везде, где только можно, или, в крайнем случае, замена их на ограниченное число платных паркомест.
A T
44 минуты назад
Мне хотелось бы надеяться на здравый смысл, вдруг проснётся, чтобы понимали, что некорректно делать из всех территорий формальное подобие центра Москвы, только без московских/центральных плюшек. Ну хоть как извернитесь, здесь не какие-нибудь престижные Хамовники, где вы совершенно мобильны с одной Тройкой в кармане и доступом к разным видам транспорта, включая внеуличный (то самое метро). И уже язык стёрся повторять, что востребованы платные парковки с арендой, а не продажа необоснованно дорогих машиномест. Тогда и с гостевыми местами было бы, надеюсь, полегче (не спорю, забитые дворы - это плохо с т.з. среды обитания).

Отредактировано: 03-08-2021, 14:16
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Люди размахивали ЛГБТ-флагами на Центральной площади в день ВДВ. Разве это не провокация? Новости
Четырёхлетний ребёнок ушёл из дома, пока родители спали. Росгвардейцы нашли его у витрины с игрушками Новости
Большинство участников тестового онлайн-голосования предпочли развивать общественный транспорт, а не личный Новости
Выездная служба вакцинации от ковида ездит по деревням и СНТ Солнечногорского округа. Вот её расписание на август Новости
«Мосводосток» выяснил, что за отходы сбросили в Никольский пруд и как они в него попали, но виновника не нашли Новости
Активистка Оксана Кныш выдвинулась в депутаты Московской областной думы. Она защищала от вырубки лес рядом с Зеленоградом Новости
Девять уличных палаток по продаже арбузов и дынь откроются в начале августа. Цены в них не ниже магазинных Новости
«Софтиум Зеленоград»: свежий воздух, бассейн, программирование. Новая смена пройдет с 9 по 20 августа Истории
Экспериментальные островки безопасности поставили на трех зеленоградских улицах Новости
Горячую воду в районе Крюково отключат с 3 августа Гид
Премьера фильма «Главный герой». С 12 августа в «Синема парк Зеленопарк» Афиша
Открыта запись на электронное голосование на выборы в Госдуму Новости
Бывшая жительница Зеленограда Василиса Степанова завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Токио Новости
Опасную дорогу на границе с Зеленоградом вернули в голосование по ремонту в следующем году. Для победы ей нужны ваши голоса Новости
Автостудия Kartel Avto на Новокрюковской улице — что внутри? Партнерский материал
«Шансы для зеленоградских ребят поступить в МИЭТ значительно повысились». Ответственный секретарь приёмной комиссии Александр Балашов о новых правилах приема Партнерский материал
Змею нашли на детской площадке в МЖК Новости
Подземные переходы на станции Крюково закрыты со стороны «старого» города. Проход на пешеходный мост — через пустой рыночный шатер Новости
Стоматология для детей и взрослых «Никор 0+» открылась в 4 микрорайоне Новости
Открыт пешеходный мост над станцией Крюково. Как идти на платформы, переходить в другую часть города и какие проблемы будут у пассажиров Новости
Питающую Нижнекаменский пруд речку Каменку «засыпают камнями». Местные жители опасаются, что благоустройство уничтожит речку и навредит самому водоёму Новости
«Рисовал, что видел вокруг — лес. Мы и жили фактически в лесу». Как художник Валерий Архипов нашел в старом Зеленограде источник сюжетов о провинциальной России Истории
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
Контролёры электрички попали в больницу после стычки с пассажирами в Крюково Новости
«Строим и ремонтируем социальные объекты». Компания «АртСтройТехнология» — о проектах в Зеленограде и не только Истории
Как работает наркологическая клиника «Аксон 24» в Зеленограде Партнерский материал
Как вести себя при аварии на скоростной дороге, чтобы не стать причиной нового ДТП: съезд на обочину, составление схемы, остановка в полосе Партнерский материал
Спортивный клуб «ЗОЖ»: светло, уютно, всё есть и ничего лишнего Партнерский материал
Магазин спортивной одежды, обуви и аксессуаров «Страна бегунов» в 20-м микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
150 тысяч кв.м жилой недвижимости в Клину выставлены на торги по катастрофически низкой цене Реклама
Управляющая компания подделала подписи в протоколах собрания жильцов. А те добились возбуждения уголовного дела Истории
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру