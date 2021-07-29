«Мерседес-Бенц» под управлением 16-летнего водителя столкнулся с автобусом. В результате пострадала 69-летняя пассажирка последнего, которая в момент столкновения находилась в передней части салона. Её на «скорой» увезли в стационар. В приёмном отделении ей провели необходимые обследования. «Состояние удовлетворительное, от госпитализации отказалась и через час ушла домой», — сообщили «Зеленоград.ру» в больнице.
Дорожно-транспортное происшествие случилось около 9:45 в среду, 28 июля, у корпуса 118. Подросток ехал по проспекту Генерала Алексеева в сторону Панфиловского проспекта, автобус следовал по 32-му маршруту в попутном направлении, сообщили нам в полиции. Также уточнили, что мальчик был трезв.
«Мерседес» принадлежит 46-летнему отцу подростка. Знал ли родитель о том, что сын взял его машину покататься, — неизвестно. На мужчину составили протокол о передаче автотранспортного средства несовершеннолетнему (часть 3 статьи 12.7 КоАП РФ). За это административное нарушение предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей, автомобиль должен отправиться на спецстоянку, а владельца временно отстранили от права управления транспортными средствами.
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