«Мерседес-Бенц» под управлением 16-летнего водителя столкнулся с автобусом. В результате пострадала 69-летняя пассажирка последнего, которая в момент столкновения находилась в передней части салона. Её на «скорой» увезли в стационар. В приёмном отделении ей провели необходимые обследования. «Состояние удовлетворительное, от госпитализации отказалась и через час ушла домой», — сообщили «Зеленоград.ру» в больнице.