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Подросток взял у папы «Мерседес» и врезался в автобус. Пострадал пассажир 29.07.2021 ZELENOGRAD.RU

«Мерседес-Бенц» под управлением 16-летнего водителя столкнулся с автобусом. В результате пострадала 69-летняя пассажирка последнего, которая в момент столкновения находилась в передней части салона. Её на «скорой» увезли в стационар. В приёмном отделении ей провели необходимые обследования. «Состояние удовлетворительное, от госпитализации отказалась и через час ушла домой», — сообщили «Зеленоград.ру» в больнице.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 9:45 в среду, 28 июля, у корпуса 118. Подросток ехал по проспекту Генерала Алексеева в сторону Панфиловского проспекта, автобус следовал по 32-му маршруту в попутном направлении, сообщили нам в полиции. Также уточнили, что мальчик был трезв.

«Мерседес» принадлежит 46-летнему отцу подростка. Знал ли родитель о том, что сын взял его машину покататься, — неизвестно. На мужчину составили протокол о передаче автотранспортного средства несовершеннолетнему (часть 3 статьи 12.7 КоАП РФ). За это административное нарушение предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей, автомобиль должен отправиться на спецстоянку, а владельца временно отстранили от права управления транспортными средствами.

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Метки:
автомобиль, дтп, происшествия, микрорайон 1, автобусы, несовершеннолетние, проспект генерала алексеева, автобус 32
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