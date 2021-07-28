Также они писали, что дом был 1924 года постройки. «Участок ещё года два назад был выставлен на продажу […] В этом году участок, видимо, купили и начали активно облагораживать. В частности, видел, как мусор из дома выгребали и немного кустов и деревьев порубили. Сам дом, очевидно, [был] под снос», — написали в другом чате жилого комплекса в 17-м микрорайоне.

Некоторые местные считают, что так собственники территории освобождают пространство для будущей застройки.