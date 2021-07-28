Жилой деревянный дом сгорел в деревне Каменке. Это второй пожар здесь за сутки 28.07.2021 ZELENOGRAD.RU

Сгорел одноэтажный деревянный дом по адресу: Зелёная улица, 8 — это рядом с 17-м микрорайоном и территорией, где будет строиться новый микрорайон ЦИЭ.

Сообщение о возгорании поступило на пульт в 15:45 в среду, 28 июля. Огонь локализовали через 15 минут, а 16:18 пожар был полностью ликвидирован, сообщили «Зеленоград.ру» в МЧС. Ещё какое-то время продолжали заливать местность водой, чтобы пожар не возобновился из-за тления. Сгоревший дом не считался заброшенным, но на момент пожара внутри никого не было, уточнили в ведомстве. Никто не пострадал.

Примерно на четверть часа в районе пожара было затруднено движение автотранспорта. Была проложена магистральная линия для бесперебойной подачи воды от гидранта, переезд осуществлялся только через пожарные мостики, проложенные поверх рукавов, сообщали жители в одном из местных чатов.

Также они писали, что дом был 1924 года постройки. «Участок ещё года два назад был выставлен на продажу […] В этом году участок, видимо, купили и начали активно облагораживать. В частности, видел, как мусор из дома выгребали и немного кустов и деревьев порубили. Сам дом, очевидно, [был] под снос», — написали в другом чате жилого комплекса в 17-м микрорайоне.

Некоторые местные считают, что так собственники территории освобождают пространство для будущей застройки.

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Накануне менее чем в километре от этого места сгорел бесхозный сарай на улице Заречной. Эти пожары скорее всего никак не связаны между собой. Их причины пока выясняются.

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Метки:
происшествия, микрорайон 17 (жемчужина зеленограда), пожары, деревня каменка
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