«Восемь пожарных машин минимум. Потушили за три минуты», — рассказал «Зеленоград.ру» местный житель.



Сигнал о возгорании поступил на пульт в 22:50. В 23:07 пожар полностью ликвидировали, сообщили нам в МЧС по Зеленограду.



Причины пожара уточняются. Никто не погиб и не пострадал.