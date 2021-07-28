Пожар произошёл около полуночи во вторник, 27 июля, на Заречной улице напротив «Зельгроса» рядом с 17-м микрорайоном. Сгорел бесхозный сарай площадью 15 квадратных метров.
Фото от очевидца
«Восемь пожарных машин минимум. Потушили за три минуты», — рассказал «Зеленоград.ру» местный житель.
Сигнал о возгорании поступил на пульт в 22:50. В 23:07 пожар полностью ликвидировали, сообщили нам в МЧС по Зеленограду.
Причины пожара уточняются. Никто не погиб и не пострадал.
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