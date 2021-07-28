В 2015 году здесь произошло большое количество ДТП, по оценке зеленоградской комиссии по безопасности дорожного движения — а именно, четыре, в них пострадали трое человек, один погиб. В результате комиссия приняла решение расширить местный проезд у корпуса 803 до трёх полос и переместить светофор вглубь разделительной полосы «при перспективном планировании благоустроительных работ».

Причина опасности заключалась в том, что машины, двигаясь со стороны «Пятерочки», перед поворотом на Солнечную аллею выезжали на «зебру» и стояли на ней, дожидаясь сигнала светофора.

Осенью 2017 был заключен контракт стоимостью в 640 тысяч рублей на разработку проектно-сметной документации для «реконструкции светофорного объекта по адресу Солнечная аллея, корпус 803». Техническое задание предусматривало установку детекторов транспорта для адаптивного управления движением. На тот момент светофор уже был оснащен камерой телеобзора и подключен к Интеллектуальной транспортной системе. Подобный проект реконструкции разрабатывали и до этого, но реализовать планы не удалось, потому что не было финансирования. Такие работы как расширение проезжей части, устройство тротуаров, перенос светофоров раньше проходили в рамках так называемых локальных мероприятий, а потом стали возможны только при комплексном благоустройстве.

Однако проблема решилась иначе: изменением и корректировкой переключений сигналов светофора, как сообщили в префектуре — с 2015-го по 2017 год крупных дорожно-транспортных происшествий на этом участке больше не происходило.

«В 2019 году были установлены камеры фиксации превышения скорости и движения автотранспортных средств на запрещающие сигналы светофоров, что благоприятно повлияло на дорожную ситуацию» , — добавил, отвечая на запрос «Зеленоград.ру», зампрефекта Дмитрий Морозов.

Поэтому работы по расширению выезда у корпуса 803 больше не планируются «в связи с изменением дорожно-транспортной ситуации», констатировали в префектуре.