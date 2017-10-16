



Расширять Солнечную аллею в этом месте не будут, речь идет о расширении местного проезда у корпуса 803 за счет уменьшения разделительной полосы, рассказали Zelenograd.ru в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Пересечение Солнечной аллеи и проезда в 8 микрорайон было признано очагом аварийности — в 2015 году здесь произошло четыре ДТП, в которых пострадали трое людей, один человек погиб.

При повороте в 8 микрорайон будет три, а не две полосы, как сейчас. Переход опасен — автомобили, двигаясь по параллельной Солнечной аллее дороге, при повороте направо сразу выезжают на «зебру». Стоп-линию перенесут чтобы транспорт не выезжал на пешеходный переход. Увеличение полос разгрузит движение на этом перекрестке.

Светофор предполагается передвинуть вглубь разделительной полосы. Техническим заданием предусмотрена установка детекторов транспорта для адаптивного управления движением. Сейчас светофор оснащен камерой телеобзора и подключен к Интеллектуальной транспортной системе.