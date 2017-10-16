В следующем году планируется расширить проезд от Солнечной аллеи вглубь 8 микрорайона и переместить светофор, чтобы обезопасить пешеходов и разгрузить движение транспорта в этом месте. Сейчас машины, двигаясь со стороны «Пятерочки», выезжают на «зебру» и стоят на ней, дожидаясь сигнала светофора.
Расширять Солнечную аллею в этом месте не будут, речь идет о расширении местного проезда у корпуса 803 за счет уменьшения разделительной полосы, рассказали Zelenograd.ru в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Пересечение Солнечной аллеи и проезда в 8 микрорайон было признано очагом аварийности — в 2015 году здесь произошло четыре ДТП, в которых пострадали трое людей, один человек погиб.
При повороте в 8 микрорайон будет три, а не две полосы, как сейчас. Переход опасен — автомобили, двигаясь по параллельной Солнечной аллее дороге, при повороте направо сразу выезжают на «зебру». Стоп-линию перенесут чтобы транспорт не выезжал на пешеходный переход. Увеличение полос разгрузит движение на этом перекрестке.
Светофор предполагается передвинуть вглубь разделительной полосы. Техническим заданием предусмотрена установка детекторов транспорта для адаптивного управления движением. Сейчас светофор оснащен камерой телеобзора и подключен к Интеллектуальной транспортной системе.
Во вторник определят компанию, которая разработает проектно-сметную документацию, а сами работы сделают в 2018 году. Как изменить дорожное движение на перекрестке Солнечной аллее, зеленоградская администрация обсуждала еще два года назад.
Проект изменений на этом участке дороги уже делали, но реализовать планы не удалось, потому что не было финансирования. Такие работы как расширение проезжей части, устройство тротуаров, перенос светофоров раньше проходили в рамках так называемых локальных мероприятий, а теперь только при комплексном благоустройстве. Например, в рамках программы «Моя улица», которая, как обещают, дойдет в следующем году до Зеленограда.
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А там, где сейчас машины из пятёрки выезжают на Солнечную аллею у корпуса 803, сделать небольшой разделительный газончик с высокими бордюрами.
Въезд с Солнечной аллеи в местный проезд у корпуса 803 и выезд из него остаются как есть
Но я думаю, что власть на это не пойдёт - слишком дёшево...Лучше замутят с расширением, переносом светафора...Это ж сколько денег можно "распилить"!
Кстати, сколько там хожу, ни разу даже в голову не пришло, что это супер опасный участок регулируемого пешеходного перехода
Надо уже принять волевое решение и полностью переделать перекрёсток и прилегающую территорию, заодно отжать у магазина общественные территории и проложить дорогу не перед магазином, а за магазином (нарисовано оранжевым). Конечно сейчас расскажут, что волевое решение принять нельзя, что там коллектор, что там дома рядом, нормативы не будут выдержаны и т.п. бюрократические отписки...
Этот выезд "за автобусной остановкой",является единственным въездом и выездом (только направо) корпуса 801.Если кто из этого корпуса хочет проехать в сторону станции,то ему приходится потихоньку пробиваться через пешеходов,выходящих из "пятерочки".Там,перед магазином, итак периодически пробки.К тому же,пятерочка,снова возобновила перекрытие этого проезда крабами и никто с ними ничего делать не будет,это территория принадлежит "Русь 25". Был даже курьёз,когда одновременно "пятерочка" перекрыла проезд,для вывоза снега и с другой стороны в тоже время дорожные службы на выезде решили поменять асфальт.В итоге ,корпус 801 был полностью изолирован от внешнего мира.
Интересно посмотреть на лица жителей корпуса 803 ,читающих данную статью и узнающих о ещё каком то расширении Солнечной.Если говорить другими словами,то это типа "Переставьте диван в другую комнату,мешаете расширению Солнечной"
Там итак наплевали на СНиП 2.07.01-89 "6.19. Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СНиП II-12-77, не менее 25 м.
"
Так ,что наспех там не надо ничего менять.
Такое решение сделает безопасным проход в магазы пешиков с остановки, из подземного перехода и из 8-го района. Ну, и расширение Солнечной для выездов из 8-го сделать обязательно в двух местах.
Снижения аварийности в районе выезда от 803 на Солнечную можно добиться исключительно подъемным заграждением на светофоре на Солнечной для спиди-гонщиков, вылетающих от старого моста или от идиотского "светофорного объекта". Никакие другие меры на помогут, говорю это, как пострадавший в аварии в этом самом месте по вине джигита на 99-й, летевшего на "бледно-розовый" на 20-й секунде моего зеленого.
Есть ещё вариант проложить проезд между детским садом и этим корпусом.
Или уже проложить наконец проезд вокруг района до Железнодорожной улицы.
Ну или, как у нас любят, просто запретить.
Есть ещё вариант проложить проезд между детским садом и этим корпусом.
Или уже проложить наконец проезд вокруг района до Железнодорожной улицы.
Ну или, как у нас любят, просто запретить.
Проезд между детсадом и домом слишком узкий .А проезд вокруг района до Железнодорожной...Жители очень много писали ,чтобы расширили на 1,5 метра дорогу перед помойкой,но упертые чиновники показали фигу словами "Там природоохранная зона"То есть до помойки она есть,а после неё нет,как погран столб
Есть ещё одно ,почему нельзя проезд перекрывать.Посетители пятерочки и авто49,не найдя места,паркуются во дворе.И когда пятерка перекрывала проезд для уборки снега,во дворе был полный хаос