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Как изменят движение на перекрестке Солнечной аллеи и дорогу к корпусу 803 16.10.2017 ZELENOGRAD.RU

В следующем году планируется расширить проезд от Солнечной аллеи вглубь 8 микрорайона и переместить светофор, чтобы обезопасить пешеходов и разгрузить движение транспорта в этом месте. Сейчас машины, двигаясь со стороны «Пятерочки», выезжают на «зебру» и стоят на ней, дожидаясь сигнала светофора.


Расширять Солнечную аллею в этом месте не будут, речь идет о расширении местного проезда у корпуса 803 за счет уменьшения разделительной полосы, рассказали Zelenograd.ru в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Пересечение Солнечной аллеи и проезда в 8 микрорайон было признано очагом аварийности — в 2015 году здесь произошло четыре ДТП, в которых пострадали трое людей, один человек погиб.

При повороте в 8 микрорайон будет три, а не две полосы, как сейчас. Переход опасен — автомобили, двигаясь по параллельной Солнечной аллее дороге, при повороте направо сразу выезжают на «зебру». Стоп-линию перенесут чтобы транспорт не выезжал на пешеходный переход. Увеличение полос разгрузит движение на этом перекрестке.

Светофор предполагается передвинуть вглубь разделительной полосы. Техническим заданием предусмотрена установка детекторов транспорта для адаптивного управления движением. Сейчас светофор оснащен камерой телеобзора и подключен к Интеллектуальной транспортной системе.

Проект изменений перекрестка
Автор проекта: ООО "Стройпроект АС"


Во вторник определят компанию, которая разработает проектно-сметную документацию, а сами работы сделают в 2018 году. Как изменить дорожное движение на перекрестке Солнечной аллее, зеленоградская администрация обсуждала еще два года назад.

Проект изменений на этом участке дороги уже делали, но реализовать планы не удалось, потому что не было финансирования. Такие работы как расширение проезжей части, устройство тротуаров, перенос светофоров раньше проходили в рамках так называемых локальных мероприятий, а теперь только при комплексном благоустройстве. Например, в рамках программы «Моя улица», которая, как обещают, дойдет в следующем году до Зеленограда.

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Обсуждение
Ирина Горячева
16 октября
А можно сделать проще: просто закрыть этот выезд от Пятёрочки. То есть, подъезд и выезд от Пятёрочки в одном месте, за автобусной остановкой в сторону МИЭТа. Да, если из пятёрки надо в Крюково, то придётся разворачиваться напротив Пожарки. Но крючок совсем маленький.
А там, где сейчас машины из пятёрки выезжают на Солнечную аллею у корпуса 803, сделать небольшой разделительный газончик с высокими бордюрами.
Въезд с Солнечной аллеи в местный проезд у корпуса 803 и выезд из него остаются как есть
Но я думаю, что власть на это не пойдёт - слишком дёшево...Лучше замутят с расширением, переносом светафора...Это ж сколько денег можно "распилить"!
Кстати, сколько там хожу, ни разу даже в голову не пришло, что это супер опасный участок регулируемого пешеходного перехода
Kill Digit
17 октября
Что изменят эти улучшательства? Сейчас на переходе стоят машины в 2 ряда, а будут в 3 ряда и как в этом случае улучшится безопасность? Пешеходам придётся сайгачить 3 полосы лавируя между машин, вместо имеющихся 2. Что то тут не доработано.


Надо уже принять волевое решение и полностью переделать перекрёсток и прилегающую территорию, заодно отжать у магазина общественные территории и проложить дорогу не перед магазином, а за магазином (нарисовано оранжевым). Конечно сейчас расскажут, что волевое решение принять нельзя, что там коллектор, что там дома рядом, нормативы не будут выдержаны и т.п. бюрократические отписки...

Анатолий Жуков
17 октября
Выезд из 9 мр тоже надо расширять
Igor K____
17 октября
Ирина Горячева,вы не правы.
подъезд и выезд от Пятёрочки в одном месте, за автобусной остановкой в сторону МИЭТа. Да, если из пятёрки надо в Крюково, то придётся разворачиваться напротив Пожарки. Но крючок совсем маленький.
Во-первых, напротив пожарки в сторону Крюково нет разворота,хотя когда реконструировали Солнечную,власти ,на обращения жителей, обещали что будет.Ближайший нормальный и безопасный разворот - под мостом ангстремовского пруда.То есть,если жителю скажем корпуса 802 надо доехать до Иридиума,то ему надо дважды проехать всю Солнечную .А если это будет в 6 вечера...стоит только догадываться о количестве нецензурных слов.
Этот выезд "за автобусной остановкой",является единственным въездом и выездом (только направо) корпуса 801.Если кто из этого корпуса хочет проехать в сторону станции,то ему приходится потихоньку пробиваться через пешеходов,выходящих из "пятерочки".Там,перед магазином, итак периодически пробки.К тому же,пятерочка,снова возобновила перекрытие этого проезда крабами и никто с ними ничего делать не будет,это территория принадлежит "Русь 25". Был даже курьёз,когда одновременно "пятерочка" перекрыла проезд,для вывоза снега и с другой стороны в тоже время дорожные службы на выезде решили поменять асфальт.В итоге ,корпус 801 был полностью изолирован от внешнего мира.
Интересно посмотреть на лица жителей корпуса 803 ,читающих данную статью и узнающих о ещё каком то расширении Солнечной.Если говорить другими словами,то это типа "Переставьте диван в другую комнату,мешаете расширению Солнечной"
Там итак наплевали на СНиП 2.07.01-89 "6.19. Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СНиП II-12-77, не менее 25 м.
"
Так ,что наспех там не надо ничего менять.
Сергей Иванов
17 октября
Один единственный вопрос: зачем?! Выезжал оттуда пару раз и никого не задавил, а вот у самого магазина больший хаос - вот там есть вероятность на кого то наехать...
Антон Рrrrr
17 октября
Сквозной проезд перед входом-выходом "пятёрки" надо запретить. Парковка для мимо-проезжающих должна быть поделена на две - одна для въезжающих через проезд к 803 корпусу, другая - для въезжающих после пятерки, возле леса. Это уже, скорее, посетители Авто49, (или как его там?) На той же парковке выделить место для шиномонтажа 49-х.
Такое решение сделает безопасным проход в магазы пешиков с остановки, из подземного перехода и из 8-го района. Ну, и расширение Солнечной для выездов из 8-го сделать обязательно в двух местах.
Снижения аварийности в районе выезда от 803 на Солнечную можно добиться исключительно подъемным заграждением на светофоре на Солнечной для спиди-гонщиков, вылетающих от старого моста или от идиотского "светофорного объекта". Никакие другие меры на помогут, говорю это, как пострадавший в аварии в этом самом месте по вине джигита на 99-й, летевшего на "бледно-розовый" на 20-й секунде моего зеленого.
Igor K____
17 октября
Сквозной проезд перед входом-выходом "пятёрки" надо запретить
Я повторю вопрос - "Как быть жителям корпуса 801,которым надо ехать в сторону "нового города"? (см выше)
Kill Digit
17 октября
Я повторю вопрос - "Как быть жителям корпуса 801,которым надо ехать в сторону "нового города"? (см выше)
Убрать забор и сделать проезд за магазином.
Есть ещё вариант проложить проезд между детским садом и этим корпусом.
Или уже проложить наконец проезд вокруг района до Железнодорожной улицы.
Ну или, как у нас любят, просто запретить.
Человек с Земли
17 октября
Выезд из 9 мр тоже надо расширять
Там не только расширять надо а и убрать к чертям машины занимающие целую полосу ! Мало того что легковушки запаркованы(как будто стоянки рядом нет),так иногда там МАЗы и КАМазы паркуют,не говоря о ГАЗелях и фургонах других производителей
Igor K____
17 октября
Убрать забор и сделать проезд за магазином.
Есть ещё вариант проложить проезд между детским садом и этим корпусом.
Или уже проложить наконец проезд вокруг района до Железнодорожной улицы.
Ну или, как у нас любят, просто запретить.
Убрать забор ничего не даст,там пешеходная дорожка + поверхностные трубы.
Проезд между детсадом и домом слишком узкий .А проезд вокруг района до Железнодорожной...Жители очень много писали ,чтобы расширили на 1,5 метра дорогу перед помойкой,но упертые чиновники показали фигу словами "Там природоохранная зона"То есть до помойки она есть,а после неё нет,как погран столб
Есть ещё одно ,почему нельзя проезд перекрывать.Посетители пятерочки и авто49,не найдя места,паркуются во дворе.И когда пятерка перекрывала проезд для уборки снега,во дворе был полный хаос
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