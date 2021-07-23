Комплексное благоустройство Панфиловского проспекта в «старом» городе планируют на 2022—2023 годы. И хотя проект был готов еще в феврале, он до сих пор не обнародован. Информацию об этой важной для всего города реконструкции приходится получать маленькими порциями через третьи руки. На днях просочилось ещё немного деталей о работах рядом с 10, 11 и 12-м микрорайонами.
В рамках реконструкции Панфиловского проспекта, в частности, сделают:
- ремонт фасадов четырех корпусов — 1004, 1201, 1202, 1204
- кленовую аллею у корпуса 1101, здесь посадят 32 клена
- ремонт пешеходной зону от корпуса 1001 до супермаркета «Билла»
- парковочные карманы вдоль корпуса 1004, между корпусами 1204 и 1215
- ремонт двух подземных переходов — возле остановок «12-й микрорайон» и «Березовая аллея».
Об этом в эфире радио «Зеленоград сегодня» рассказала глава муниципального округа Силино Анна Ясинова. Она также упомянула о сквере или парке между остановкой «Октябрьская» и Школьным озером, но не вполне понятно — его будут делать в рамках реконструкции проспекта или отдельным проектом.
Участок реконструкции проходит от Крюковской площади до пересечения Панфиловского с проспектом Генерала Алексеева (по-старому с Центральным), а это три района — Силино, Старое Крюково и Матушкино. Ясинова говорила о своем районе (10, 11, 12 микрорайоны). Что касается Старого Крюково, то при реконструкции проспекта планируется благоустроить территорию между Дворцом творчества и корпусами 914-917 — обновить пешеходную дорожку, устроить дополнительные тротуары, заменить асфальт, отремонтировать газоны.
Проект видели главы управ и показывали или рассказывали о нём районным депутатам. «Была рабочая встреча, главы управ рассказывали об основных работах», сказала глава муниципалитета. Почему чиновники скрывают проект от жителей, непонятно. «Зеленоград.ру» отправит запрос в префектуру с требованием предоставить проектные материалы.
Панфиловский проспект хотят комплексно благоустроить по образцу Центрального — а там работы велись не только вдоль дороги, но и заходили внутрь микрорайонов, к ближайшим к проспекту домам. В частности, увеличат пешеходную зону, а проезжую часть расширять не планируют, сообщил зимой зампрефекта Олег Панин. Будут менять асфальт, газоны, освещение, автобусные остановки, детские и спортивные площадки, устраивать парковки и заезды во дворы.
Два года назад департамент капитального ремонта заключил контракт на проектно-изыскательские работы по комплексному благоустройству Панфиловского проспекта, улицы Юности, Московского проспекта и Центрального проспекта (видимо, его части, не затронутой предыдущей реконструкцией). Исполнителю (ООО «Мостинжсервис») выплачено 103 миллиона рублей за эти работы, контракт считается исполненным.
Реконструкцию проспекта в её транспортной части анонсировали еще в 2018 году. Тогда о своих предложениях рассказал Центр организации дорожного движения — с учетом интересов пешеходов, общественного транспорта и велосипедистов. В частности, предлагалось продублировать подземный переход на пересечении Панфиловского и Центрального проспектов уличным. При этом сделать островки безопасности для пешеходов и изменить геометрию съездов для водителей. Также планировалось сделать дополнительную полосу движения или увеличить существующую на повороте с проспекта Генерала Алексеева на Панфиловский, реорганизовать движение на перекрестках Панфиловский — улица Летчика Полагушина и возле ТЦ «Иридиум», сделать велодорожку вдоль проспекта со стороны 12-го микрорайона. А на пешеходных переходах устроить отдельные переезды для велосипедистов. Что осталось от того проекта сейчас, неизвестно.