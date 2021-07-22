Дождевую канализацию капитально отремонтируют в 5-м микрорайоне 22.07.2021 ZELENOGRAD.RU

Государственное предприятие «Мосводосток» заказало проект капитального ремонта дождевой канализации, расположенной возле корпуса 508. Это жилой дом между детсадом и лесом. Капремонт необходим, потому что дождевая канализация находится в неудовлетворительном состоянии — из-за этого территорию затапливает. Из плюсов для жителей — должна исчезнуть большая лужа. Из минусов — на время ремонта территория возле дома будет частично огорожена и перекопана.

При разработке проекта нужно будет:

  • обследовать существующие смотровые камеры и трубопроводы, рассчитать необходимое сечение трубопровода с учетом площади водосбора (существующего и проектируемого)
  • при необходимости осуществить перекладку труб на больший диаметр согласно расчетам, либо выполнить прокладку дублирующего трубопровода
  • запроектировать систему водоотводных трубопроводов, обеспечивающую отведение поверхностного стока дождевых и талых вод (при необходимости)
  • предусмотреть ремонт колодцев и камер (заделка выбоин, трещин, замену лестниц, установку плит перекрытий и горловин колодцев)

Работы предполагается выполнить в 2021—2022 годах. На проектирование выделено 2,6 млн рублей. Стоимость и точные сроки самих работ будут известны после разработки и согласования проекта.

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Метки:
микрорайон 5, благоустройство, подтопления и лужи, Корпус 508
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