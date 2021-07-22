Лужа есть, но чиновники её не видят. Как решать коммунальные проблемы, если они постоянно возникают, но быстро исчезают
Государственное предприятие «Мосводосток» заказало проект капитального ремонта дождевой канализации, расположенной возле корпуса 508. Это жилой дом между детсадом и лесом. Капремонт необходим, потому что дождевая канализация находится в неудовлетворительном состоянии — из-за этого территорию затапливает. Из плюсов для жителей — должна исчезнуть большая лужа. Из минусов — на время ремонта территория возле дома будет частично огорожена и перекопана.
При разработке проекта нужно будет:
- обследовать существующие смотровые камеры и трубопроводы, рассчитать необходимое сечение трубопровода с учетом площади водосбора (существующего и проектируемого)
- при необходимости осуществить перекладку труб на больший диаметр согласно расчетам, либо выполнить прокладку дублирующего трубопровода
- запроектировать систему водоотводных трубопроводов, обеспечивающую отведение поверхностного стока дождевых и талых вод (при необходимости)
- предусмотреть ремонт колодцев и камер (заделка выбоин, трещин, замену лестниц, установку плит перекрытий и горловин колодцев)
Работы предполагается выполнить в 2021—2022 годах. На проектирование выделено 2,6 млн рублей. Стоимость и точные сроки самих работ будут известны после разработки и согласования проекта.
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