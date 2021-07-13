В Уголовном кодексе есть соответствующая статья 214 «Вандализм». Уголовная ответственность по ней наступает с 14 лет, а максимальное наказание — исправительные работы до одного года или арест на срок до трех месяцев.

Обращайтесь в полицию, если стали свидетелями чьих-то вандальных действий. В случае выявления вандальных действий со стороны неизвестных лиц в 11-м микрорайоне для принятия действенных и своевременных мер по задержанию правонарушителей следует обращаться в ОМВД по районам Силино и Старое Крюково по телефонам: 8-499-731-00-41 или 8-499-731-00-11.

При обнаружении неисправных игровых снарядов префектура просит обращаться в ГБУ «Жилищник ЗелАО» по телефону: 8-499-731-77-78, в дирекцию природных территорий ЗелАО ГПБУ «Мосприрода» по телефону: 8-499-735-55-56 или в управу района Силино по телефону: 8-499-710-13-20.

Если столкнётесь с вандализмом на детских и спортивных площадках, в зонах отдыха или где-то ещё, напишите нам в вотсап или телеграм 8-926-100-81-67, в сообщения инстаграма, вконтакта, фейсбука или на news@zelenograd.ru