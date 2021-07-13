«Неадекватный дедушка появился в 11-м микрорайоне. Он гуляет с внуком и ломает качели: перекручивает цепи так, что они лопаются. На замечания отвечал матом и бросался с кулаками на мужа, который хотел это всё заснять», — рассказала читательница «Зеленоград.ру» Юлия.
Инцидент произошёл на площадке в лесу между корпусом 1129 и улицей Болдов Ручей. Снять на видео мужчину, сломавшего качели, удалось только со спины, когда он с внуком покидал площадку по тропе. Фото, видео и описание происшествия «Зеленоград.ру» передал в пятницу в префектуру.
Оттуда информацию отправили балансодержателю этой детской площадки — Дирекции природных территорий Зеленограда. В воскресенье качели починили. Виновника могут не найти, поскольку видеонаблюдение в лесопарке отсутствует.
Проблема вандализма — давняя головная боль городской администрации. Она затрагивает детские и спортивные площадки уже не первый год. Вандалы ломают скамейки и ограждения, сиденья качелей, срывают резиновые покрытия площадок. Ежедневно сотрудники «Жилищника» и другие балансодержатели проводят визуальные осмотры площадок. Обнаружив неисправность, заносят информацию в журнал осмотра и организуют мероприятия «по устранению выявленных замечаний», сообщили нам в префектуре. Сколько случаев вандализма попали в полицию для расследования и как часто находят виновников, не уточняется.
В Уголовном кодексе есть соответствующая статья 214 «Вандализм». Уголовная ответственность по ней наступает с 14 лет, а максимальное наказание — исправительные работы до одного года или арест на срок до трех месяцев.
Обращайтесь в полицию, если стали свидетелями чьих-то вандальных действий. В случае выявления вандальных действий со стороны неизвестных лиц в 11-м микрорайоне для принятия действенных и своевременных мер по задержанию правонарушителей следует обращаться в ОМВД по районам Силино и Старое Крюково по телефонам: 8-499-731-00-41 или 8-499-731-00-11.
При обнаружении неисправных игровых снарядов префектура просит обращаться в ГБУ «Жилищник ЗелАО» по телефону: 8-499-731-77-78, в дирекцию природных территорий ЗелАО ГПБУ «Мосприрода» по телефону: 8-499-735-55-56 или в управу района Силино по телефону: 8-499-710-13-20.
Если столкнётесь с вандализмом на детских и спортивных площадках, в зонах отдыха или где-то ещё, напишите нам в вотсап или телеграм 8-926-100-81-67, в сообщения инстаграма, вконтакта, фейсбука или на news@zelenograd.ru