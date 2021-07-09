Черепашку отвезли в московскую ветеринарную клинику, где она и останется под присмотром специалистов, рассказал нам Раптовский. По его словам, пострадавшая черепашка под их наблюдением выживет.

Председатель МЖК организовал проверку по записям с камер видеонаблюдения, чтобы найти виновного. Однако никаких вандальных действий на записи не попало.

«Скорее всего, её подбросили — нашли где-то пострадавшую черепаху и принесли нам. Их постоянно сюда привозят — новых, новых и новых. В середине июня у нас было 25 черепах, которые зимовали, и мы их перевели уже в открытые бассейны. А посчитали через десять дней — их уже 48. Чуть ли не каждый день подбрасывают. У нас каждый год увеличивается поголовье черепах за счёт подброшенных. Иногда доходит до 75», — говорит Раптовский.

Наши климатические условиях, по его словам, не позволяют черепахам размножаться. По данным википедии, инкубационный период у разных видов длится от двух до семи месяцев и дольше (от кладки яиц до вылупления), а у красноухой черепахи, которая на фотографии, сто с лишним дней (более трёх месяцев) при температуре от 21 до 30 градусов тепла. Стандартный максимальный размер взрослой красноухой черепахи — до 20 сантиметров, то есть с человеческую ладонь.

Черепахи разных видов живут у альпийской горки в МЖК с 2016 года. Как рассказывал «Зеленоград.ру» Раптовский, первая среднеазиатская черепашка [относят к одному из исчезающих видов] появилась в жилом комплексе случайно: её заметили в маленьком пруду, который связан с каскадом фонтанов, и успели вовремя вытащить из воды. Кто подбросил сухопутную рептилию в водоём, так и не удалось выяснить. Потом поголовье черепах в МЖК стало прирастать. «Приносят, дарят, привозим из Москвы», — говорил председатель.

Три года назад, в 2018-м, полиция распространила фотографии трёх подростков, подозреваемых в краже двух черепах, живших в загончике возле альпийской горки. Один из них рассказал «Зеленоград.ру», что это не кража — он забрал рептилий, поскольку считает, что их ужасно содержат. Он был готов вернуть черепашек только на определённых условиях. Раптовский, в свою очередь, тогда отверг обвинения в плохом содержании черепашек на альпийской горке.