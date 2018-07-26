«Знаете, я один хороший комментарий прочитал, — прокомментировал позицию подростка председатель ТСЖ „МЖК Зеленоград“ Александр Раптовский. — Вор объяснил причину своего воровства плазмы и денег у соседа: „Мне не нравится, как сосед обращается с плазменным телевизором, и как тратит деньги“. Что-то такого типа. Молодой человек не подходил к нам, не общался, не узнавал подробности. На горке работает специальный работник, который кормит черепах каждое утро, каждый день разнообразной пищей. Черепашек после недельной адаптации с рук кормим, в том числе фруктами. И консультируемся, если нужно, с профессионалами».

«У вас же они ни разу в жизни их не видели, ни витаминов, ни кальция. В итоге — черепахи больны, у них у всех рахит, искривление костных пластин и скелета. У самок не хватает пальцев, клюв не подрезан и мешает питаться. У обеих проблемы со здоровьем, вымывание кальция. У одной — кровоточащая трещина на панцире. Короче говоря, это не содержание, а пытки», — рассказал Zelenograd.ru один из похитителей, 15-летний Ярослав Селивёрстов. Он восемь лет занимается террариумистикой, держит дома экзотических животных.

Раптовский добавил, что подростки могут, если хотят, поучаствовать в содержании животных. Например, покупать корма, минеральные добавки — деньги на это выделит ТСЖ. Заинтересованные могут обращаться в РЭУ «МЖК Зеленоград». По его словам, черепашек вернула другой участник похищения — девушка.

Сейчас Раптовский не имеет претензий к подросткам, но после пропажи животных написал заявление в полицию. Там возбудили уголовное дело по факту кражи. Заявление председатель ТСЖ забрать не может, хоть и не имеет претензий, — если оно написано, полиция должна его отработать. Дело пока на стадии сбора доказательств, а будет ли оно закрыто, определит следствие, сообщили Zelenograd.ru в полиции.

Селивёрстов говорит, что сам хотел обратиться в полицию, но решил огласить свою позицию через СМИ. Содержание животных в условиях, приводящих к потере его здоровья, не соответствующих его биологическим особенностям наказывается штрафом. Для должностных лиц до пяти тысяч рублей, для юридических — до двадцати.

Всего в прудике и соседнем «загоне» у альпийской горки в МЖК живут больше двадцати водоплавающих и сухопутных черепах.