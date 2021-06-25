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Треть непривитых работников в каждой компании отправят на дистанционную работу. В первую очередь людей с хроническими заболеваниями и пожилых 25.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Сергей Собянин обязал все компании и предприятия отправить на удаленную работу не менее 30% всех работников, кроме вакцинированных от коронавируса. Требование вступает в силу 28 июня и касается в первую очередь людей с хроническими заболеваниями и старше 65 лет.

Треть сотрудников работодателям нужно отсчитать от общего числа за вычетом уже привитых. Это правило коснется не только людей с трудовыми договорами, но и исполнителей по гражданским договорам. Не отправлять домой можно будет только тех, чье присутствие на работе «критически важно для обеспечения функционирования организации», а также сотрудников «Росатома», компаний электронно-технической отрасли и медучреждений.

Сведения о вакцинации обеими компонентами вакцины или однокомпонентным препаратом сотрудника должны отражаться в ЕМИАС. Как долго продлится период дистанционной работы, в указе мэра не уточняется. За нарушение новых правил мэрия обещает привлекать бизнес к ответственности.

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Первый в этом году период нерабочих дней в Москве прошел с 15 по 20 июня. Изначально в мэрии сообщали, что продлевать их не будут.

Фудкорты, зоопарки и детские игровые комнаты остаются закрытыми до 29 июня. Также до конца июня сохраняется запрет на работу общепита с 23 до 6 часов (кроме продажи на вынос), ночных клубов и баров. По-прежнему нельзя пользоваться детскими, спортивными площадками, беседками (за исключением скамеек) в городских парках.

Посещать бары и клубы по ночам можно будет только тем, у кого есть сертификат о получении второго компонента вакцины от коронавируса, подтверждаемого QR-кодом. Только с кодом, подтверждающим прививку или отрицательный ПЦР-тест, можно будет посещать кафе, рестораны и общепит. Это правило вступит в силу 28 июня.

Причина этих мер — резкий рост числа заболевших. 18 и 19 июня в Москве выявляли по 9 тысяч заболевших, за вчерашний — 7,9 тысяч.

По оценкам Собянина, сейчас «хотя бы первый компонент вакцины» получило больше 2 млн человек, а количество записей на вакцинацию возросло в 4-5 раз.

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Метки:
коронавирус, бизнес
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