Сергей Собянин обязал все компании и предприятия отправить на удаленную работу не менее 30% всех работников, кроме вакцинированных от коронавируса. Требование вступает в силу 28 июня и касается в первую очередь людей с хроническими заболеваниями и старше 65 лет.

Треть сотрудников работодателям нужно отсчитать от общего числа за вычетом уже привитых. Это правило коснется не только людей с трудовыми договорами, но и исполнителей по гражданским договорам. Не отправлять домой можно будет только тех, чье присутствие на работе «критически важно для обеспечения функционирования организации», а также сотрудников «Росатома», компаний электронно-технической отрасли и медучреждений.

Сведения о вакцинации обеими компонентами вакцины или однокомпонентным препаратом сотрудника должны отражаться в ЕМИАС. Как долго продлится период дистанционной работы, в указе мэра не уточняется. За нарушение новых правил мэрия обещает привлекать бизнес к ответственности.