Экстренные службы рекомендуют в такие дни брать с собой воду и держать её под рукой, если выходите из дома. По опросу «Как вы обеспечиваете себя водой на улице», почти половина читателей «Зеленоград.ру» заранее наливают воду в собственную фляжку, ещё треть покупают в одноразовых бутылках, остальные пишут, что обходятся без воды.