Мёртвого водителя обнаружили в кабине фургона химчистки, припаркованного у Научного центра (между «клюшками» в Южной промзоне). Сообщение поступило в полицию около 11:20 в четверг, 24 июня. Точная причина смерти пока неизвестна. Получить оперативный комментарий в следственном комитете, который расследует такие случаи, не удалось. В полиции происшествие не комментируют.
Очевидцы предполагают, что человек не перенёс жару. Она стоит с воскресенья практически при полном безветрии. День происшествия стал самым жарким за всю неделю.
Экстренные службы рекомендуют в такие дни брать с собой воду и держать её под рукой, если выходите из дома. По опросу «Как вы обеспечиваете себя водой на улице», почти половина читателей «Зеленоград.ру» заранее наливают воду в собственную фляжку, ещё треть покупают в одноразовых бутылках, остальные пишут, что обходятся без воды.
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