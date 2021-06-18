Режим нерабочих дней в Москве заканчивается с 21 июня. Продлевать его пока не будут, но фудкорты, зоопарки и детские игровые комнаты останутся закрытыми до 29 июня. Указ об этом 18 июня подписал Сергей Собянин.

Также до конца июня сохраняется запрет на работу общепита с 23 до 6 часов (кроме продажи на вынос), ночных клубов и баров. По-прежнему нельзя пользоваться детскими, спортивными площадками, беседками (за исключением скамеек) в городских парках.

Посещать бары и клубы по ночам можно будет только тем, у кого есть сертификат о получении второго компонента вакцины от коронавируса, подтверждаемого QR-кодом. В указе мэра это правило названо «экспериментом», об участии в котором бизнесу нужно уведомить мэрию на почту mmune@mos.ru

Несколько дней назад Роспотребнадзор сделал вакцинацию от ковида обязательной для части москвичей. Это касается, в основном, работников сфер торговли и услуг. К середине июля в Москве должны быть вакцинированы не менее 60% этих людей. Если у вас есть противопоказания для прививки, вас эти требования не касаются (при наличии соответствующей справки от врача).

Причина такой меры — резкий рост числа заболевших. За вчерашний день в Москве выявили 9 тысяч новых больных, днем ранее — 6,2 тысячи человек.