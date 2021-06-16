Закрыта для пассажиров четвертая платформа на станции Крюково
С 15 июня ученикам и студентам перестали давать 50-процентную скидку на проезд в электричках. Скидка вернется 1 сентября: до этого времени им нужно будет покупать билеты за полную стоимость.
Скидку на проезд в обычных электричках Московско-Тверской пригородной пассажирской компании мэрия предоставляет в течение всего учебного года. Исключение — летние каникулы. Такая же скидка действует на проезд в скоростных поездах «Ласточка» — если покупать билет в Москве. Для получения скидки достаточно предъявить социальную карту учащегося, студенческий билет или справку с места учёбы.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Новые станции контроля воздуха собираются установить в Подмосковье. Можно проголосовать за ближайшие к Зеленограду: в Андреевке, Ржавках или Менделеево Новости
Пожар на балконе произошёл в 12-м микрорайоне, пока хозяин спал. Вероятно кто-то бросил сверху непотушенный окурок Новости
Вода из канализационного люка затопила газон в парке Победы. Аварию устранили после обращения «Зеленоград.ру» в префектуру Новости
Проект застройки микрорайона ЦИЭ одобрен на онлайн-обсуждении. Его результаты выглядят подозрительно Истории
У голосующих онлайн москвичей будет возможность поменять свое решение. Это должно защитить от принуждения на работе и технических сбоев Новости
Спектакль «Счастье у каждого своё» в Культурном центре «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» и театр дарят билеты Новости
Площадку «Мегабак» для приема вторсырья открыли в Солнечногорске. Здесь каждый день можно сдать бытовую технику, одежду и еще десять видов мусора Новости
Суд признал живым мужчину, которого перепутали с умершим пациентом в больнице Солнечногорска Новости
За сидение на скамейках в парках обещают штрафовать. Список этих «парков» для Зеленограда очень странный и не соответствует указу мэра Новости
Пять автомобилей будут разыгрывать каждую неделю между только что привитыми от ковида москвичами. У жителей Подмосковья есть шанс выиграть квартиру Новости
Хулиганы усеяли газон в 8-м микрорайоне мусором. В ста метрах от полицейского участка. Помогите их опознать Новости
Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня: фудкорты в ТЦ и игровые комнаты закроют, непривитых работников просят перевести на удаленку Новости
Как провести каникулы познавательно, весело и безопасно. Три зеленоградских детских клуба работают летом — интересные программы для детей всех возрастов Партнерский материал
Магазин спортивной одежды, обуви и аксессуаров «Страна бегунов» в 20-м микрорайоне — что внутри? Партнерский материал