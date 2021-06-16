С 15 июня ученикам и студентам перестали давать 50-процентную скидку на проезд в электричках. Скидка вернется 1 сентября: до этого времени им нужно будет покупать билеты за полную стоимость.

Скидку на проезд в обычных электричках Московско-Тверской пригородной пассажирской компании мэрия предоставляет в течение всего учебного года. Исключение — летние каникулы. Такая же скидка действует на проезд в скоростных поездах «Ласточка» — если покупать билет в Москве. Для получения скидки достаточно предъявить социальную карту учащегося, студенческий билет или справку с места учёбы.