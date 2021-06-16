Пожар чуть не случился в корпусе 1204 утром в среду, 16 июня. На балконе квартиры, расположенной на 9-м этаже, происходило тление вещей на небольшом пятачке.

Кто-то из соседей или прохожих заметил дым и вызвал пожарных. Заявка на пульт пришла в 7:31. На место происшествия выехало семь единиц техники.