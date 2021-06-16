Пожар чуть не случился в корпусе 1204 утром в среду, 16 июня. На балконе квартиры, расположенной на 9-м этаже, происходило тление вещей на небольшом пятачке.
Кто-то из соседей или прохожих заметил дым и вызвал пожарных. Заявка на пульт пришла в 7:31. На место происшествия выехало семь единиц техники.
С помощью автолестницы прибывшие пожарные поднялись на балкон и затоптали тлеющие вещи. Хозяин квартиры в это время спал. К счастью, пожар не успел разгореться, и мужчина не пострадал.
Причину пожара пока не установили, но скорее всего кто-то сверху бросил непотушенный окурок. МЧС регулярно напоминает, что потоки воздуха могут заносить непогашенные сигареты на соседние балконы или лоджии ниже, где люди часто хранят старые вещи и даже ёмкости с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями. Поэтому нельзя выбрасывать окурки из окон и с балконов. Под рукой необходимо иметь пепельницу или ёмкость с водой, чтобы точно затушить сигарету.
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