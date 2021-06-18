Кто-то забросал людей из окна лоджии в корпусе 1401 пакетами с водой. На асфальте и газонах под домом валяется не меньше десятка разорвавшихся пакетов от «капитошек».

Прохожие предполагают, что это развлекался ребёнок — так они увидели. Точно разглядеть не удалось, потому что хулиган сразу прятался, то есть явно понимает, что так делать нехорошо. Шалость кажется невинной, пока такой пакет не попадёт кому-нибудь в голову. Человек может получить травму, особенно если это маленький ребёнок. Так три года назад в 16-м микрорайоне пострадал годовалый малыш из-за выброшенной в окно банки.