Бомбочки с водой бросают с балкона в 14-м микрорайоне на головы прохожих 18.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Кто-то забросал людей из окна лоджии в корпусе 1401 пакетами с водой. На асфальте и газонах под домом валяется не меньше десятка разорвавшихся пакетов от «капитошек».

Прохожие предполагают, что это развлекался ребёнок — так они увидели. Точно разглядеть не удалось, потому что хулиган сразу прятался, то есть явно понимает, что так делать нехорошо. Шалость кажется невинной, пока такой пакет не попадёт кому-нибудь в голову. Человек может получить травму, особенно если это маленький ребёнок. Так три года назад в 16-м микрорайоне пострадал годовалый малыш из-за выброшенной в окно банки.

Поговорите со своими детьми и объясните, что нельзя ничего бросать из окна, тем более целенаправленно в людей. Вычислить такого хулигана не составит труда, если кто-то пострадает и обратится в полицию.

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Метки:
происшествия, микрорайон 14, хулиганство, Корпус 1401
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