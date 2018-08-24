Малыш пострадал во время прогулки с мамой во дворе корпуса 1640. Неизвестный выбросил из окна 14-этажки жестяную банку и попал в годовалого мальчика, сообщил Zelenograd.ru источник в правоохранительных органах.

Ребенка на «скорой» доставили в больницу, где ему диагностировали ушиб левого плеча и оказали необходимую медицинскую помощь.

Инцидент произошел днем в среду, 22 августа, уточнил источник. Полиция проводит проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.