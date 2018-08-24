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Годовалый ребенок получил травму из-за выброшенной в окно банки 24.08.2018 ZELENOGRAD.RU

Малыш пострадал во время прогулки с мамой во дворе корпуса 1640. Неизвестный выбросил из окна 14-этажки жестяную банку и попал в годовалого мальчика, сообщил Zelenograd.ru источник в правоохранительных органах.

Ребенка на «скорой» доставили в больницу, где ему диагностировали ушиб левого плеча и оказали необходимую медицинскую помощь.

Инцидент произошел днем в среду, 22 августа, уточнил источник. Полиция проводит проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.

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