Малыш пострадал во время прогулки с мамой во дворе корпуса 1640. Неизвестный выбросил из окна 14-этажки жестяную банку и попал в годовалого мальчика, сообщил Zelenograd.ru источник в правоохранительных органах.
Ребенка на «скорой» доставили в больницу, где ему диагностировали ушиб левого плеча и оказали необходимую медицинскую помощь.
Инцидент произошел днем в среду, 22 августа, уточнил источник. Полиция проводит проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.
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