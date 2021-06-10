Последним спектаклем сезона 2020-2021 театра «Ведогонь» станет всем хорошо известная сказка Редьярда Киплинга «Рикки-Тикки-Тави». Показ состоится 12 июня в 12.00 на сцене КЦ «Зеленоград». Билеты можно приобрести на сайте театра.

Героическая история о смелом мангусте Рикки-Тикки-Тави: зверьку предстоит вступить в бой с коварными змеями, угрожающими его близким. Рикки предстоит, как завещал отец, завести друзей: познакомиться с крысами Чуей и Чучундрой, птичкой Дарзи и девочкой Элли. И когда они окажутся в опасности, маленький, но храбрый мангуст не раздумывая встанет на защиту друзей!