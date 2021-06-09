Сериал «Дипломат» уже прошел по Первому каналу в 2019 году. Сейчас, очевидно, снимают второй сезон — официальной информации о начале кинопроизводства пока нет. «Жизнь потомственного дипломата Петра Андреевича Лучникова — круговорот событий. Но занят он в основном не налаживанием международных связей и работой в МИДе, а выяснением отношений и исполнением желаний многочисленных женщин, которые его окружают» , — так анонсировала фильм медиагруппа «Красный квадрат».