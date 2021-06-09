Зеленоград снова привлек киношников: возле ресторана на Центральной площади и внутри него снимали продолжение комедийного сериала для Первого канала. В главной роли — Александр Лазарев-младший.
Сериал «Дипломат» уже прошел по Первому каналу в 2019 году. Сейчас, очевидно, снимают второй сезон — официальной информации о начале кинопроизводства пока нет. «Жизнь потомственного дипломата Петра Андреевича Лучникова — круговорот событий. Но занят он в основном не налаживанием международных связей и работой в МИДе, а выяснением отношений и исполнением желаний многочисленных женщин, которые его окружают» , — так анонсировала фильм медиагруппа «Красный квадрат».
В первом сезоне, кроме Александра Лазарева-младшего, также снимались Светлана Немоляева, Игорь Ясулович, Полина Кутепова, Яна Сексте, Анна Старшенбаум, Елена Дробышева и другие известные актеры.