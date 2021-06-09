«Это бар» — новый партнёр клуба друзей «Зеленоград.ру». Разыгрываем три депозита 09.06.2021 ZELENOGRAD.RU

«Это бар» — крафтовый пивной бар в корпусе 1824 — новый партнёр нашего клуба друзей. В баре вы можете встретиться с друзьями или просто отдохнуть после рабочего дня. Опытные бармены посоветуют напитки по вкусу. Также в меню есть закуски и блюда кавказской и европейской кухни. В будние дни «Это бар» предлагает гостям бизнес-ланч. Кроме этого, вы можете провести время за настольными играми и просмотром спортивных матчей.

В «Это бар» работает новая для Зеленограда механика продажи разливного пива: клиенту бесплатно выдаётся клубная карта, далее на неё вносится депозит в любом размере, после чего этой картой гость расплачивается как за меню в баре, так и за напитки. Пивные автоматы встроены в стену, прикладывая карту, вы можете наливать сами из крана то пиво, которое нравится. Можно налить один глоток или полный бокал — с карты спишется сумма из расчёта с точностью до грамма.

Акция для участников клуба друзей «Зеленоград.ру»: бонусные 10% к сумме вносимого депозита. Для получения бонуса необходимо предъявить электронную карту клуба друзей.

Также участникам клуба «Это бар» дарит три карты с депозитом по 500 рублей на каждой. Для участия в розыгрыше подарков необходимо быть участником клуба друзей и заполнить форму на этой странице. Результаты мы объявим 12 июня.

«Это бар» находится в корпусе 1824.

Режим работы:
воскресенье-четверг 12:00—00:00
пятница, суббота 12:00—03:00
Бизнес-ланч (понедельник-пятница) 12:00-17:00

Телефон: +7 (926) 112-58-31

Сайт ЭТО БАР
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Метки:
клуб друзей, разливное и крафтовое пиво, Это бар
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